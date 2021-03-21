لم تكن موجودة من قبل.. دراسة: أعراض جديدة تظهر بعد 4 أشهر من الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهرت دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية بأن حوالي نصف الناجين من كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفى أبلغوا عن أعراض لم تكن موجودة قبل إصابتهم بالفيروس، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

كتب مؤلفو الدراسة أنها كشفت عن أعراض جسدية ومعرفية وعاطفية واسعة النطاق في غضون أربعة أشهر بعد دخول المستشفى بسبب كورونا، وأن الأهم من ذلك هو تفاوت الأعراض بشكل ملحوظ بين المشاركين في هذه الدراسة.

فكان قد أجرى باحثون دراسة مستقبلية غير خاضعة للرقابة تشمل الناجين من كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفى بين 1 مارس و29 مايو 2020، بعد أربعة أشهر من الخروج، خضع 478 مشاركًا للتقييم عبر الهاتف، وتم تقييم الأعراض التنفسية والمعرفية والوظيفية.

عبر المقابلة الهاتفية، وجد الباحثون أن 244 مريضًا (51 بالمائة) أعلنوا عن عرض واحد على الأقل لم يكن موجودًا قبل الإصابة بكورونا، بما في ذلك التعب والأعراض المعرفية وضيق التنفس الجديد في 31 و21 و16 بالمائة على التوالي.

خضع مائة وسبعة وسبعون مريضا (37 في المائة) لمزيد من الفحص، كانت النتيجة الوسيطة لعرض التعب متعدد الأبعاد المكون من 20 عنصرًا 4.5 و3.7 لتقليل الحافز والتعب العقلي، على التوالي ثلاثة وستون في المائة من المرضى لديهم تشوهات في التصوير المقطعي للرئة.

تسعة عشر في المئة من المرضى لديهم آفات تليفية. في جميع المرضى باستثناء واحد، شملت الآفات أقل من 25 في المائة من الحمى، تسعة وثلاثين في المائة من الناجين المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة يعانون من آفات تليفية.

وشوهد القلق والاكتئاب وأعراض ما بعد الصدمة في 23 و18 و7 في المائة على التوالي من 94 مريضًا سابقًا في وحدة العناية المركزة.