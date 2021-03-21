فساتين سهرة ليوم الام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 10:48 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد الفساتين في مختلف إطلالتهن وتحديدا في يوم الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، إذ يضفي عليهن قدرا من الأناقة والجاذبية.

ومع تعدد تصاميم وموديلات الفساتين التي تناسب السهرات والمناسبات الاجتماعية المختلفة، تقع معظم السيدات في حيرة، لاختيار التصميم المناسب لها من الفساتين سواء الطويلة أو القصيرة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة موديلات لفساتين سهرة ليوم الأم، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.

تابعي المزيد:موديلات فساتين واسعة بتفاصيل الكشكش



فستان من إيلي صعب

إيلي صعب



إذا كنت تبحثين عن تصميم أنيق وجذاب بين فساتين السهرة ليوم الأم، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لفستان طويل من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب، من قماش الدانتيل الأحمر المطرز.

ويتميز تصميم هذا الفستان بأنه يتمتع بتنورة وأكمام طويلة، ومزين بحزام عريض من الساتان على الخصر، وفيونكة كبيرة الحجم من الساتان عند الرقبة وتنسدل إلى الخصر.

تابعي المزيد: طبعات الورود أبرز صيحات صيف 2021



فستان من Chanel شانيل

شانيل



إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر أناقة لفستان يناسب السهرات، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل من ماركة Chanel شانيل، لفستان طويل من الحرير باللونين الأسود والأبيض.



وأهم ما يميز تصميم هذا الفستان أن أكمامه طويلة، وبه فتحة صدر على شكل حرف V، تضفي على إطلالة من يرتديه أناقة وفخامة.



فستان من زهير مراد

زهير مراد



إذا كنت تبحثين عن تصميم فستان سهرة غير مألوف يناسب يوم الأم، وتفضلين الفساتين المطرزة، نرشح لك هذا الموديل من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، لفستان ذهبي طويل، وذي فتحة جانبية.



ويتمتع تصميم هذا الفستان بأنه بأكمام طويلة مزينة بالريش عند الأطراف، فضلا عن الخصر، ويمكنك تصميم حذاء ذي كعب عال وشنطة يد صغيرة الحجم مع هذا الفستان.

تابعي المزيد: موديلات فساتين واسعة بتفاصيل الكشكش



فستان من Valentino فالنتينو

فالنتينو



لإطلالة جذابة وأنيقة تناسب يوم الأم، وتبحثين عن تصميم أنيق وجذاب لفستان سهرة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل من Valentino فالنتينو، لفستان كريب باللون الأبيض، وبتصميم مطرز على الأكمام الواسعة باللون الزهري.



وأهم ما يميز تصميم هذا الفستان أنه يتمتع برقبة قارب، وسحاب خلفي مخفي وخطاف للإغلاق، ويمكنك تنسيق حذاء ذي كعب عال، وشنطة صغيرة الحجم، لتكمل إطلالتك.



فستان من Zara زارا

زارا



لإطلالة مسائية أنيقة وجذابة تناسب سهرة يوم الأم، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الفخم من Zara زارا، لفستان ميدي منسوج باللون الأسود، وبتصميم الأوف شولدر، ويمكنك تنسيق هذا الفستان مع شنطة وحذاء ذي كعب عال باللون الذهبي، ليضفي على إطلالتك جاذبية وأناقة.

تابعي المزيد: أزياء أنثوية باللون الزهري موضة ربيع 2021

