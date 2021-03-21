لم تفضّل فاليري ابو شقرا إطلالات مونو براند؟



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 10:48 مساءً - تألقت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري ابو شقرا في لوك كامل من ديور هو عبارة عن تنورة مطبعة من الموسلين المزدان بتكسيرات، وقميص ابيض وسترة مزدانة بخيوط ذات اكمام قصيرة. وقد انتعلت حذاء ديور ذات كعب منخفض عريض وحملت حقيبة ميني من ديور مزدانة بسلسال معدني طويل تستطيع حملها على الكتف أو بطريقة cross body.

فاليري ابو شفر في لوك كامل من ديور-الصورة من الحساب الرسمي على انستغرام





ومن يراقب إطلالاتها يتبين أنها تحب إطلالات المونو براند اي تلك التي ترتدي فيها فاليري اللوك الكامل من مصمم واحد او من ماركة واحدة كما حصل مع إطلالاتها التي كانت موقعة من إيلي صعب على السجادة الحمراء.. كما أحببنا إطلالتها في فستان جلدي من فندي يتمتع بكم طويل.

فاليري ترتدي من فندي- الصورة من الحساب الرسمي على انستغرام

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وقد تألقت فاليري ايضاً على السجادة الحمراء مؤخراً بلوك كامل من المصممة سارة ملكي يتألف من سروال متوسط بيرمودا بيج مع سترة من قماش الجاكارد المستوحى من الطبيعة باللونين الأصفر والبيج.

فاليري ترتدي من سارة ملكي- الصورة من الحساب الرسمي على انستغرام





قد يبدو اللوك المونوبراند مملاً للبعض ولكنه قمة الرقي ويريح النجمة أو المؤثرة من مشقة التفكير فيما ترتديه لأنها تنسخ اللوك الكامل من العروض العالمية، فتستطيع الاستغناء عن الستايلست والظهور بأناقة تامة.

فاليري في لوك كامل ابيض من فالنتينو- الصورة من الحساب الرسمي على انستغرام





من يعرف فاليري ابو شقرا يدرك تماماً حبها للبساطة لذا نراها تتألق في هذا المعطف البرتقالي المصنوع من الصوف ويتميز بلونه الدافئ، لذا فهي تحرص على إطلالات كلاسيكية مريحة وتهوى اعتماد اللوك الكامل المستوحى من ماركة واحدة، ولذا تأتي خياراتها صائبة وآمنة ولكنها لا تحمل الجديد.

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فاليري ترتدي من فندي- الصورة من الحساب الرسمي على انستغرام

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