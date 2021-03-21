كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 10:48 مساءً - تُفضل الكثير من الفتيات اعتماد الأحذية البيضاء في إطلالاتهن اليومية، نظراً لأناقتها وإمكانية تنسيقها مع مختلف قطع الأزياء، خاصة الأزياء الكاجوال.

وتختلف صيحات الأحذية البيضاء، باختلاف تصميم الحذاء والجلد أو القماش المُستخدم في تصميمه، إضافة إلى الإكسسوارات التي يتم الاستعانة بها في تصميم بعض الأحذية.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصميمات عصرية وأنيقة للأحذية البيضاء، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" صيحة الأحذية البيضاء لربيع 2021، لتستوحي من بينها الحذاء المُفضل لكِ:



حذاء أبيض من Jimmy Choo

حذاء أبيض من Jimmy Choo

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم عصري وجذاب لحذاء أبيض موضة 2021، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من ماركة جيمي شو Jimmy Choo، لحذاء بدون كعب، مُصمم من التريكو الأبيض، مع حزام أمامي أعلى مقدمة الحذاء، مُصمم من الكريستال الفضي اللامع.

وجاء الحذاء بنعل أسود مطاطي، إضافة إلى تصميم جزء علوي لمقدمة الحذاء، يُشبه الجوارب، مما يجعله خياراً مثالياً للخروجات النهارية أو المشاوير السريعة التي تُفضلين فيها راحة قدميكِ.

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حذاء أبيض من Dior

حذاء أبيض من ديور Dior

لإطلالة أنثوية أنيقة تناسب الخروجات المسائية، قدمت ماركة ديور Dior العديد من التصاميم الجذابة، أعجبنا من بينها هذا التصميم المميز، لحذاء أبيض ذي كعبٍ عالٍ، ومقدمة مُدببة، مصمم من الجلد، مع حزام مُصمم على شكل شريط من القطن ذي فيونكة جانبية، كُتب عليها اسم J'Adior، إضافة إلى كعب قصير بطول 6.5 سم.



حذاء أبيض من Valentino

حذاء أبيض من Valentino

لتصميم أكثر عملية وعصرية، قدمت ماركة فالنتينو Valentino هذا الحذاء المبتكر، لحذاء أبيض جذاب، مُصمم من بتلات زهور بالجلد الأبيض، بأحجام مختلفة، مما يخلق تفاصيل وردة ثلاثية الأبعاد، بشكل عصري ومبتكر.

وصُمم الحذاء بنعل مطاطي سميك، مع رقبة عالية، مما يمنحكِ إطلالة مريحة وعملية في ذات الوقت.

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حذاء أبيض من Dolce & Gabbana

حذاء أبيض من Dolce & Gabbana

لإطلالة ناعمة وجذابة، تجمع بين الأناقة والراحة في ذات الوقت، قدمت ماركة Dolce & Gabbana، هذا التصميم المميز، لحذاء أبيض مُصمم من القطن المخملي، ومزخرف بقلب مرصع بسبيكة معدنية مُزينة باللؤلؤ الأبيض بأحجام صغيرة.

أما النعل الداخلي للحذاء، فصُمم من الجلد، الذي طُبع عليه شعار الماركة، بينما صُمم النعل الخارجي من الجلد المصقول، مما يمنحكِ سهولة وراحة أثناء الحركة.

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