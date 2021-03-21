صور عبايات خليجية مطرزة موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 10:48 مساءً - العبايات المطرزة من التصاميم اليومية الناعمة التي تلجأ لاختيارها الكثيرات من النساء العربيات؛ حيث تُعَدُّ موضة لا تبطل أبداً في مجال العبايات والأزياء الخليجية، ومن موضة 2021 نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار يمكنكن التألق بها في إطلالاتكن اليومية.



عبايات مطرزة من مريم الياسي

مريم الياسي بعباية مطرزة



مريم الياسي، مدونة ورائدة أعمال إماراتية، تعتمد في إطلالاتها على تصاميم العبايات الخليجية، ومن أحدث تنسيقاتها تأنقت بعباية بيضاء مطرزة بالذهبي بأشكال خطوط متعرجة للوك مميز، وأطلت بعباية رمادية مزينة بفصوص خضراء صغيرة مع إطلالة كاجوال باللون الأسود، وزينت مظهرها بإضافة اكسسوارات ومكياج باللون الأحمر للمسة كلاسيكية باهرة.

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ملاك آل داوود بعبايات مطرزة

ملاك ال داوود بعباية البشت المطرزة



تعتمد الموديل والمدونة السعودية، ملاك آل داوود، على العبايات المتنوعة ذات التصاميم البسيطة واليومية المناسبة للنساء العربيات، ومن وحي أحدث خياراتها بالعبايات المطرزة اخترنا لك عباية البشت الأزرق المصممة بقماش بليسيه مطرز بالفضي والأبيض في الأطراف بشكل خطوط ناعمة مع حجاب سماوي ناعم، وأكملت اللوك باكسسوارات صغيرة، وفي الإطلالة الثانية تزينت بعباية سوداء مطرزة بالنقوش البيضاء في الأطراف بأسلوب حيادي لافت للأنظار، وجمّلت مظهرها بمكياج ناعم ويومي بالألوان الحيادية، وارتدَتْ عباية سوداء مزينة بخطوط مزدوجة بيضاء بتصميم رقيق مناسب للمظهر اليومي.

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عبايات خليجية مطرزة من خولة المراغي

خولة المراغي بعباية مطرزة تراثية



تزينت مدونة الموضة والإعلامية البحرينية، خولة المراغي، بعبايات خليجية مطرزة بأسلوب مميز، ومن أحدث التصاميم ظهرت بعباية حمراء مطرزة بخطوط بيضاء نحيلة مزينة بفصوص ناعمة فضية مع اكسسوارات ذهبية اللون لخيار كلاسيكي، واختارت في الإطلالة الثانية عباية سوداء بتصميم البشت مزينة بخطوط بيضاء عرضية وخطوط حمراء طولية بأسلوب تراثي مميز، وأكملت مظهرها بحجاب أحمر وحذاء بكعب أبيض، كما نسقت عباية سوداء مزينة بنقوش تراثية بيضاء في أطراف الأكمام ومن الأسفل، مع جلابية بذات التصميم لزي ناعم في الإطلالات اليومية.

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