مجوهرات من علامات عربية وعالمية في يوم الام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 10:48 مساءً - يقترب يوم الاحتفال بيوم الأم، لذا يحتفل العديد من علامات المجوهرات بأجمل قطع المجوهرات التي تقدمها لها؛ تعبيراً عن الحب والامتنان في هذا اليوم، فإذا كنتِ تبحثين عن هدية راقية من المجوهرات المصممة بشكل مثالي للاحتفال بهذا اليوم؛ فسوف نرصد لكِ عدة تصاميم.

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مجوهرات من علامات عربية وعالمية في يوم الأم





قلادة للأم من لازوردي Lazurde

قلادة للأم من لازوردي Lazurde





تستحق أهم امرأة في حياتك لحظات من التقدير، مرسومة بالأحجار الدقيقة المصنوعة بحب، لذا احتفلت علامة لازوردي Lazurde بيوم الأم بعدة تصاميم مميزة، ومن أبرزها قلادة مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ومزينة بالسيراميك الأخضر في المنتصف بكتابة كلمة "MOM".





قلادة من مجوهرات لانا آل كمال Lana al kamal

قلادة من مجوهرات لانا آل كمال Lana al kamal









من مجوهرات لانا آل كمال Lana al kamal العصرية للتصاميم الاستثنائية، اخترنا لكِ ليوم الأم قلادة أطلقتها العلامة خصيصاً لهذه المناسبة، صُنعت من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً؛ لتجمع بين عناصر التصميم الحديثة والتقليدية، مع كلمة "أمي" باللغة العربية.

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قلادة من بيور جولد Pure Gold

قلادة من بيور جولد Pure Gold









صَمَّمَتْ علامة "بيور جولد" Pure Gold قلادة مميزة ليوم الأم مصنوعة بشكل قلب من الفضة، وزُينت بألماس ناعم في الطرف العلوي، مع كتابة ذهبية باللغة الإنجليزية؛ لخيار ناعم ومناسب للهدايا اليومية.





سلسال الأم من مجوهرات الريس Raies Jewelry

سلسال الأم من الريس Raies Jewelry









امتهنت عائلة الريس Raies Jewelry مهنة صياغة وتجارة الذهب والمجوهرات، وارتبط اسمها بهذه المهنة منذ ما يزيد على 80 عاماً، ولأصالة تناسب الذوق الرفيع؛ اخترنا لكُنَّ تعليقة "أمي" المصممة من الذهب الأصفر مع سلسلة بتصميم كلاسيك بفصوص زركون بيضاء، وزُينت بقلب صغير في الأسفل للوك مميز.





تعليقة الأم من باندورا Pandora

تعليقة الأم من باندورا Pandora









من علامة باندورا Pandora، اخترنا لكُنَّ تذكاراً مصنوعاً يدوياً من الفضة الإسترليني بكلمة mom؛ لتُقَدَّمَ هدية مثالية للاحتفال بيوم الأم، ويمكنكنّ ارتداؤها مع سوار ناعم أو قلادة بتصميم كلاسيكي بسيط.

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