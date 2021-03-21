أجدد صيحات المكياج لطلة مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 10:48 مساءً - يشكل يوم الأم إحدى أهم المناسبات بالنسبة الى جميع الأمهات، مما يجعله فرصة رائعة لتجربة أجدد الصيحات الجمالية التي تعزز من أنوثتك وتجعلك أكثر جمالاً في عيون المحيطين بك، وتمنحك طلة أنيقة وراقية. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجدد الصيحات المكياج، التي تخولك الحصول على طلة مميزة ومظهراً راقياً في يوم الأم، فاختاري من بينها ما يناسبك.



الخدود الزهرية

الخدود الزهرية (الصورة من إنستغرام)

NARS Highlighting Powder in Fort De France



الخدود الزهرية والمتوردة هي من أبرز اتجاهات المكياج لربيع وصيف 2021، ويعد الزهري من أكثر الألوان رواجاً بين النساء كونه يتناغم مع جميع ألوان البشرة. فاجعلي إطلالتك مشرقة ومتوردة بشكل طبيعي في يوم الأم، من خلال استخدام بلاش كريمي وردي اللون، وطبقيه على تفاحة الخدين باتجاه عظام الوجنتين. بإمكانك تجربةNARS Highlighting Powder in Fort De France.

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الأيلاينر المزدوج باللونين الأبيض والأسود

الأيلاينر المزدوج باللونين الأبيض والأسود (الصورة من إنستغرام)

Ulta Automatic Eyeliner in Matte White



الأيلاينر باللونين الأبيض والأسود يمنحك إطلالة حيوية للغاية وأنيقة في يوم الأم، فصيحة المكياج هذه تعزز من جمال عينيك وتجعلها أكثر اتساعاً وأكبر حجماً. استخدمي الأيلاينر الأسود بأسلوب مجنح وارسمي خطين متقابلين وموصولين عند حدود العين الخارجية. وبالأيلاينر الأبيض، املئي الفراغ بين الخطين. جربي على سبيل المثال Ulta Automatic Eyeliner in Matte White.

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الروج البرتقالي

الروج البرتقالي (الصورة من إنستغرام)

Lipstick Queen Lipstick in Old Flame



البرتقالي هو اللون الذي يجب ألا تترددي في اعتماده على شفتيك، خصوصاً في يوم الأم، أولاً لأنه موضة مكياج رائجة جداً، وثانياً لأنه يمنحك إطلالة مشرقة ومتوهجة، علماً أنه بإمكانك اعتماد الروج البرتقالي مهما كان لون بشرتك. اختاري تركيبة مات شديدة الكثافة توفر لك تغطية تدوم طويلاً. بإمكانك مثلاً تجربة Lipstick Queen Lipstick in Old Flame.

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المكياج السموكي الناعم

المكياج السموكي الناعم(الصورة من إنستغرام)

Smashbox Cover Shot Eyeshadow Palette in Minimalist



مكياج العيون السموكي هو من أساليب المكياج الخالدة، التي تتصدر صيحات المكياج في كل موسم، لذلك لا تترددي في يوم الأم في اعتماد مكياج عيون سموكي ناعم يمنحك إطلالة راقية وهادئة، فهو من أفضل الطرق لجذب التركيز الى عينيك، ويمكنك اعتماده مهما كان شكل عينيك. جربي على سبيل المثال Smashbox Cover Shot Eyeshadow Palette in Minimalist.

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مكياج العيون المائي

مكياج عيون مائي (الصورة من إنستغرام)



يعد مكياج العيون المائي من أبرز صيحات المكياج في الوقت الحالي، وعلى رغم جرأته إلا أن أسلوب المكياج هذا يمنحك مظهراً حيوياً جداً ولافتاً وشبابياً في يوم الأم. لذلك، امزجي وطابقي ألوان ظلال العيون التي ترغبين في استخدامها. بإمكانك اعتماد الألوان: الأصفر، الأخضر، الأحمر، الأزرق والزهري.

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