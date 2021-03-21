الأم المثالية بالأقصر: اللقب جاء بعد كفاح 27 سنة.. «كنت الست والراجل في نفس الوقت»

القاهرة - سمر حسين - ماما

27 عاما كانت فيها السيدة هناء فوزي هي الأم والأب، بعد وفاة زوجها أبو أولادها وعمرها 30 سنة ومعها بنت وولد في عمر الأطفال، لتتوج مسيرتها بالفوز بلقب الأم المثالية بمحافظة الأقصر، موضحة أنها كانت تحاول تعويضهم عن وفاة أبيهم الذي كانوا يسألون عليه دائما، مشيرة إلى أنها زرعت في أولادها حب التفوق والتميز، وكان أبناؤها على مستوى المسؤولية.

الأبناء أطباء

ظلت الصعاب تطارد «هناء»، فبعد وفاة الأب كان الصغار يسألون عن سبب غياب السند ورب الأسرة، وتسترجع «الأم المثالية» هذه الذكريات المؤلمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، قائلة إنها كانت حزينة للغاية عند وفاة زوجها بسبب أسئلة الأطفال عن أبيهم وسندهم في الأسرة لذا عملت على القيام بدور مزدوج لكي تربيهم أفضل تربية، وأصبح ابنها طبيب نساء وابنتها طبيبة تحاليل.

معاناة نفسية ومادية

«معاناة نفسية ومادية وكنت راجل وست وأنا عندي شغل محامية ومكنتش قادرة أفتح مكتب أشتغل فيه عشان أولادي ومكنتش بقابل ناس في المنزل لأن ولادي ليهم خصوصيتهم، ربنا وقف معانا»، بهذه الكلمات تواصل السيدة هناء حديثها عن مهمة تربية أبنائها.

تكريم الرئيس السيسي للأمهات المثاليات

وكرم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمهات المثاليات في عيد الأم، وألقى كلمة يشكر فيها سيدات مصر، مطالبا بالمساواة بين الرجال والسيدات في القروض التي ستطرحها الدولة من أجل السكن الاجتماعي.