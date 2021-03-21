سناء منصور: حضوري احتفالية تكريم المرأة المصرية أسعدني وكانت منظمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الإعلامية سناء منصور، إن احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كانت منظمة بشدة، وأنها سعدت كثيرا نتيجة مقابلاتها لعدد كبير من الشخصيات التي لم تقابلها منذ فترة: «أنا معنديش أولاد، ولكن عندي في برنامج السفيرة عزيزة 5 بنوتات غاليين على قلبي، وبحبكم كلكم زي بعض».

وأضافت «منصور»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وجاسمين طه والمذاع على فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية دائما ما تهتم بشؤون المرأة، وما لمسته حقيقة هو أن الاحتفالية تم فيها تداول الكثير من المعلومات الجديدة، واستعراض كل وزارة لإنجازاتها على حدة فيما يخص المرأة: «بعد ما الخطبة الرسمية للرئيس السيسي خلصت كأنه بقى قاعد وسط عائلته وأخواته، والحجات اللي الرئيس قالها بنتناولها في البرنامج لأنها مهمة، ولكنها لما بتيجي من الرئيس بتعمل فارق جامد».

وأوضحت أن الرئيس قد تحدث عن الأخلاقيات الخاصة بالأسر المصرية التي يجب أن تتغير، كما أنه لم يتحدث عن الإنجازات: «فيه بعض الأمهات بيقوموا بتغذية أبنائهم بالحقد والكراهية، وده بيخلي الطفل شخصيته مش سوية، لما الطفل ده بيكبر بيكون عنده عدائية تجاه والديه والمجتمع».

وأكدت أن المبالغة من قبل الأسر في شراء احتياجات العروسين هو أمر خاطئ ويحدث من أجل التباهي والتفاخر وهي سياسة يجب أن تتغير، حيث إن الزواج في الريف حاليا وصل لمرحلة التجارة، ويقوم أهل الزوجة بشراء الكثير من الاحتياجات من ملابس وأجهزة منزلية وخلافه من أجل التباهي والتفاخر: «كل ما الدولة اتحضرت وبقت غنية بيجيب المواطنين فيها الحاجات على قدهم، والمجتمع الاستهلاكي غير ذكي على الإطلاق».