انتقادات لـ«مايكل» بعد دعمه لزوجته محاربة السرطان بـ«سيلفي من غير باروكة»: مبهتمش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هجوم كبير وتعليقات حملت عبارات توبيخ قاسية، تلقاها مايكل سمير، زوج السيدة أنسطاسيا ميلاد، إحدى محاربات مرض السرطان اللعين، وذلك عقب دعمه المستمر لها من خلال مشاركته صورهما عبر إحدى المجموعات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي تظهر زوجته بها وهي حليقة الرأس وبدون ارتداء «باروكة».

انتقاد وتعليقات سلبية للزوج

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، فوجئ الزوج مايكل سمير، بنشر صوره وزوجته عبر إحدى المجموعات الخاصة على موقع فيس بوك، كمثال لدعم الزوج لزوجته بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، لكن سرعان ما لاقت الصور وابلا من الانتقادات اللاذعة، واتهام الزوج بعدم غيرته على زوجته وشكلها.

الزوج: أنا مش صاحب البوست

وكشف «مايكل» خلال حديثه لـ«هن»، عن رد فعله تجاه تلك الانتقادات، معلقا: «أنا منشرتش البوست الأخير اللي اتهاجم ده، ده كان أدمن جروب وحب ينزل صورنا كمثال للدعم، وبعدين لاقى التعليقات دي كلها فمسحه، والتعليقات دي بالنسبالي مش غريبة ومبقتش أهتم بيها، لأني كان هدفي في البداية أغير نظرة المجتمع ومقدرتش على ده، وفي ناس بتهاجمني وبتتهمني إني بعمل شو، بس أنا هستفيد إيه بصور ودعمي لمراتي لو لاقدر الله جرا ليها حاجة».

«مايكل»: زوجتي بطلة قصتها

وأعرب الزوج عن فخره بقوة زوجته خلال محاربتها للمرض اللعين، واصفا إياها بـ«البطلة»، قائلا: «هي بطلة القصة مش أنا وأي واحدة بتواجه السرطان فهي بطلة».

دعم «مايكل» لزوجته

وكان كشف الزوج الثلاثيني، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تفاصيل صورته المتداولة مع زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «إن هدفى من عرض الصورة وكتابة البوست أن يقبل مجتمعنا وبخاصة الرجال المنظر ده، وأن تتحرر البنات من فكرة ارتداء الباروكة أو الأيس كاب، حال سقوط شعرها كأحد أعراض العلاج من ذلك المرض».