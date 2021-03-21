حكاية الطفلة «مايا» التي قبلها الرئيس.. تغني وتحلم برئاسة «القومي للمرأة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان لقاءً عفويا بامتياز، ذلك الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والطفلة مايا، على منصة احتفال الأم المثالية، فالأطفال لا يعرفون الزيف أو التصنع، تخرج الكلمات من قلوبهم قبل أن تصل إلى ألسنتهم، وهذا ما حدث في لقاء الرئيس بهذه الطفلة، التي تحدثت إليه بكل بساطة وعفوية.

وبفستان أبيض وخطوات متسارعة، لا تخلو من رهبة اللقاء الرسمي، صعدت الطفلة مايا أحمد الديب، 9 أعوام، على منصة حفل تكريم الأم المثالية، لتلقي كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تمنت، وأبدت رغبتها في أن تسلمه هديتها التي رسمتها خصيصًا له، لكنها تعثرت في الحديث، فما كان من الرئيس إلا أن حول رهبة الموقف إلى ضحكة وابتسامة ارتسمت على وجهها وصفق لها الجميع وخطفت أنظار المصورين.

السيسي يصعد للطفلة على المسرح

وفي لفتة إنسانية تعكس عاطفة الأبوة، صعد الرئيس السيسي على المسرح لمصافحة الطفلة مايا أحمد، متسلمًا منها هديتها الخاصة، خلال فعاليات احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات المذاعة على الهواء مباشرة، وذلك بعد ختام كلمة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بعد أن عرضت مقطع فيديو لسيدات مصر يشكرون فيه الرئيس السيسي على دعمه لهن، وفي نهاية الفيديو كانت كلمة الطفلة الصغيرة تحت مسمى «رسالة من المستقبل»، لتدخل بعدها على المسرح وتقابل الرئيس كما تمنت.

اللقاء الأول لـ«مايا ومايا»

ولم يكن ذلك اللقاء هو الأول الذي يجمع بين الطفلة «مايا» ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ففي الرابع والعشرين من مايو عام 2019، نشرت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، صورًا تجمع لقاءهما الأول في مكتب رئيسة المجلس، تحت مسمى «مايا في ضيافة مايا».

وكان اللقاء الرسمي الذي جمع مايا الصغيرة برئيس المجلس القومي للمرأة، بناء على طلب من الأولى، بعد أن أرسلت مقطع فيديو إلى المجلس القومي للمرأة، وهي تؤدي أغنية «أنا ابن مصر»، وطالبت بمقابلة «مايا مرسي» شخصيًا، لتستجيب الأخيرة لهذا الطلب على الفور.

حلم الطفلة مايا

وخلال اللقاء الرسمي، الذي غلبت عليه عاطفة الأمومة، علمت «مرسي» بحلم «مايا الصغيرة» بأن تصبح رئيسًا للمجلس القومي للمرأة في المستقبل، ما دفعها إلى طلب المقابلة، وهو ما لفت نظر رئيسة «قومي المرأة» بسبب شجاعة الطفلة الصغيرة، فضلا عن موهبتها الملحوظة في الغناء.

وفي ختام لقائهما شجعت مايا مرسي، الطفلة على صقل موهبتها من خلال الدراسة والتدريب، مؤكدة أنها ستتابع أغنياتها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يجمعهما اليوم لقاء جديدا بعد نحو عامين، في حضور رئيس الجمهورية وقرينته السيدة انتصار السيسي، خلال مشاركتهما في حفل تكريم الأم المثالية 2021.