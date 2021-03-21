آخر ما كتبته رضوى أبو شادي قبل الوفاة.. «محققتش اللي منتظراه قبل ما تموت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الحب معاك اتلخص في كلمات.. رحمة الله على وحيد حامد» كلمات مُرفقة بأحد مشاهد الفيلم الشهير «اضحك الصورة تطلع حلوة»، نعت بها الفنانة الراحلة رضوى أبو شادي، الكاتب الراحل عن عالمنا وحيد حامد، حيث تعد هي آخر ما دونته الفنانة التي غابت عن عالمنا اليوم، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وفاة رضوى أبو شادي

وكان الفنان عزوز عادل، نشر صورة للفنانة الراحلة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، رحم الله الفقيدة، وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري».

وأكد الفنان الخبر لـ«الوطن»، موضحا أن رضوى توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية أودت بحياتها.

محققتش اللي منتظراه قبل ماتموت

الجدير بالذكر أن الفنانة كانت تنتظر، عرض دورها في مسلسل «ورد» لرمضان 2021، حيث شاركت عبر صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من الكواليس، معلقة: «بدأنا تحضيرات مسلسل ورد رمضان 2021 مع أعظم مدرب تمثيل في العالم دكتور فريد النقراشي انتظرونا».

من هي رضوى أبو شادي؟

فنانة شابة في مقتبل العُمر.

شاركت في مسلسل «اللهم إني صايم» مع ريم مصطفى

وصل متابعوها على فيسبوك لأكثر من 7000 متابع.

شاركت في مسلسل المواطن إكس.

ظهرت في فيلم «تعويذة تو».

شاركت الفنان الكبير نور الشريف في مسلسل «عرفة البحر».

كانت تنتظر مسلسلها الأخير «ورد» التي لم تحقق حلمها ووافتها المنية قبل الانتهاء منه.