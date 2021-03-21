أبرزها حبوب منع الحمل وتجنب الكعب.. حلول طبيعية للتخلص من آلام الدورة الشهرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني العديد من السيدات من آلام الحيض أو ما يطلق عليه البعض «الدورة الشهرية»، والتي تتمثل في آلام وتشنجات أسفل البطن، انتفاخ الجسم، صداع، وغيرها من الأعراض المسببة لغيابهن عن العمل وتغيير نمط حياتهن، والتي كثيرا ما تدفعهم للجوء إلى حلول غير طبيعية وتناول المسكنات فور الشعور بالألم.

يستعرض «هن» طرق طبيعية تساعد السيدات على التخلص من آلام الدورة الشهرية وفقا لموقع«everyday health» الطبي.

-التدليك باستخدام الزيوت الطبيعية

تدليك البطن بالزيوت الطبيعية التي ليس لها ضرر تساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتمنع تمدد الجلد الناتج عن انتفاخ البطن مثل زيت القرفة والبردقوش واللافندر.

- اتباع نظام غذائي صحي

الحد من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الدهون واتباع نظام غذائي صحي مشتمل على الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالمغنسيوم يساعد على تخفيف الآلام والحد من تشنجات الرحم المصاحبة للدورة الشهرية.

- تجنب المشروبات الغنية بالكافيين

تعد مشروبات الشاي والقهوة وأمثالها مشروبات منشطة لحركة الأوعية الدموية، مما قد تسبب آلام الدورة الشهرية.

- تناول مشروبات الأعشاب

أثبتت كثير من الأبحاث أن تناول المشروبات العشبية المهدئة كالنعناع والينسون والقرفة والجنزبيل تساعد على ضبط هرمون الاستروجين المسبب لألم الدورة الشهرية.

-تناول زيت السمك

يساعد تناول زيت السمك على استرخاء الرحم لاحتوائه على الأوميجا 3 ومضادات الأكسدة التي تخفف من الآلام وتحد من الإصابة بالتشنجات العضلية خلال الدورة الشهرية.

-حبوب منع الحمل

تساعد تناول حبوب منع الحمل في تخفيف أعراض الألم الناتج عن الدورة الشهرية، ولكن يجب الحذر الشديد من الآثار الجانبية المصاحبة لها.

-قربة المياه الدافئة

يساعد وضع قربة المياه الدافئة الموضوعة أسفل منطقة البطن على التخفيف من أعراض الألم المصاحبة للدورة الشهرية.

- ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تساعد على خفض نسبة الألم الناتج عن الدورة الشهرية لكونها تساعد على ضخ الأكسجين في الجسم وتنشيط الدورة الدموية التي تعتبر بمثابة المسكنات الطبيعية للألم، ولكن يشترط ممارسة الرياضة الخفيفة غير المرهقة.

-تجنب ارتداء الكعب العالي

ارتداء الكعب العالي يؤدي إلى إجهاد وتوتر العضلات وزيادة نسبة الإصابة بآلام الظهر والبطن خلال الدورة الشهرية.