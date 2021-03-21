أول رد فعل من روبي على ارتباطها بـ وليد منصور: «غنت له وهي بتشاور عليه» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع احتفال الفنانة روبي، لعودتها للنشاط الغنائي، بألبومها الجديد «في حتة تانية» اتنشرت العديد من الأقاويل التي تشير لوجود علاقة ارتباط بين الفنانة، والمنتج وليد منصور، خاصة بعد تداول صور تجمعهما معا، وذلك بعد تعاونهما الفني في الألبوم الأخير، وصورتهما وهو يحتضنها ما أثارت الكثير من الجدل حول علاقتهما.

الأمر الذي نفاه وليد منصور لـ«الوطن»، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، إذ أعرب عن سعادته بنجاحه معها في ألبومها الجديد «حتة تانية» الذي أعادها إلى الغناء بعد غياب 14 عاما.

أول رد فعل من روبي

وعلى الرغم من انتشار تلك الشائعات خلال الأيام الماضية، إلا أن ظلت روبي ملتزمة الصمت بشكل كبير، ولا تشارك سوى احتفالات وتفاعلات متابعيها مع أغنيتها، عبر خاصية القصص المصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

واليوم، قررت الفنانة مشاركة مقطع فيديو كامل، عن المقطع المتداول، أظهر تواجدها بصحبة عزيز الشافعي، ووليد منصور، في أحد أماكن السهر، حيث تألقت «روبي» في غناء أغنيتها الجديدة التي تحمل الكثير من كلمات الغزل، وهي تشير بإصبعيها على «وليد» ما دفع عزيز الشافعي للتفاعل معهما.

زوجة وليد منصور ترد

وكانت خبيرة المكياج وزوجة «منصور» دينا راشد ردت على الأخبار المتداولة، بشكل غير مباشر.

ونشرت «راشد» صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل «فيسبوك»: «أنا امرأة قوية، تخطيت معارك لا يمكن للبعض تخيلها، تذكر ذلك».