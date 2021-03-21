دراسة توضح خطورة مشاهدة الأطفال للبرامج ساعات طويلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة جديدة أجريت في المعهد الفنلندي للصحة والرعاية بهلسنكي، عن تعرض الأطفال لمشكلات عاطفية وسلوكية عند قضاء أكثر من ساعة يوميا في مشاهدة البرامج على الهواتف.

المشكلات التي يتعرض لها الأطفال عند الإفراط في مشاهدة البرامج

فرط النشاط.

ضعف التركيز.

قصر فترات الانتباه.

صعوبة التواصل مع الأطفال الآخرين وتكوين الصداقات.

وأوضح الباحثون أن الأجهزة تقلل من الوقت الذي يقضيه الأطفال في القراءة واللعب والتفاعل مع الأسرة والأطفال الآخرين، وهذا بدوره قد يؤثر على نموهم الاجتماعي والعاطفي.

وتتغير أنماط استخدام الأطفال للوسائط الإلكترونية بسرعة؛ إذ أظهرت الدراسات أن العديد من الأطفال في سن الرابعة يستخدمون الآن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بانتظام.

وأجرت الدراسة عالمة الاجتماع جانيت نيرانين وزملاؤها، وقال الباحثون: «تظهر نتائجنا أن الأطفال في سن الخامسة يقضون وقتًا أطول بكثير على الوسائط الإلكترونية مما يوصي به الخبراء، وترتبط المستويات العالية من استخدام الوسائط الإلكترونية، وخاصة مشاهدة البرامج، بمشكلات نفسية واجتماعية».

وبعد تحليل التقييمات العاطفية والسلوكية، وجد الفريق أن الاستخدام المطول للوسائط الإلكترونية في سن 18 شهرًا كان مرتبطًا بزيادة 59% في خطر الإصابة بمشكلات العلاقة بالأقران بحلول سن الخامسة، بحسب ما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني.

واتضح أن المشاهدة المطولة للبرامج التلفزيونية يزيد من خطر صعوبات الانتباه والتركيز، وفرط النشاط والاندفاع، وغيرها من المشكلات العاطفية والسلوكية.