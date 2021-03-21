حسن الرداد في أول عيد أم بدون والدته:هحط الهدية على قبرك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أول احتفال بعيد الأم بعد رحيلها، دوَّن الفنان حسن الرداد كلمات مؤثرة، ممزوجة بالحب يتخللها حنين الشوق والحرمان، لوالدته، السيدة فادية، التي رحلت عن عالمنا خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الفنان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في طريقي لزيارتك يا أمي ومعايا هدية عيد الأم باقة الزهور اللي بتحبيها ولكن هذه المرة سوف أضعها على قبرك، للأسف مش هعرف أوطى على رجلك الطاهرة أبوسها زي ما اتعودت، فكم هى قسوة الحياة، وكم هي الحياة بلا طعم بدونك وكأنك رحلتي ومعكي حلاوة الدنيا كلها».

وتابع الفنان في منشوره: «شكرا على تربيتك لي، شكرا على وقوفك جنبي، شكرا على سهر الليالي، شكرا على دعواتك الكتير قوي اللي كنتى مغرقاني بيها كل يوم واللي هي سبب كل حاجة حلوة في حياتي بعد ربنا».

واختتم الفنان: «اللهم ارحمك وأدخلك الجنة مع الصديقين والشهداء وإلى لقاء مهما طال فهو قريب في الجنة إن شاء الله، كل سنة وانتي طيبة يا أحن أم في الدنيا، كل سنه وانتي طيبة يا ماما فادية».

وفاة والدة حسن الرداد

وكانت رحلت السيدة فادية الرداد، عن دنيانا، ودون «الرداد»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله».