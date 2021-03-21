6 خطوات لتنظيف الأرائك المكسوة بالقماش: أسهل طريقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للحفاظ على رونقها ونظافتها يجب الحرص على العناية بالكسوة القماشية للأرائك والمقاعد بانتظام، للحفاظ عليها من الأوساخ، ومن خطوات ذلك كما ذكرها موقع homify:

- قبل أي شيء يجب أن تكون الأريكة فارغة تمامًا من أي شيء، واستخدام فرشاة ناعمة جدًا للتخلص من الغبار والأوساخ.

- إزالة الأوساخ بفرشاة ناعمة أو المكنسة الكهربائية، حتى لا تحتك جزيئات الأوساخ بالقماش في أثناء التنظيف الرطب.

- وفي الخطوة التالية، تنظف الكسوة القماشية برغوة فاترة لمنظف معتدل، وبعدها تجفف الكسوة القماشية جيداً، فلا يترك المنظف أي أثر عليها.

- لا يجوز استخدام مجفف الشعر؛ لأن تيار الهواء قد يضر القماش.

- بما أن قماش جلد الغزال أكثر حساسية ينصح بأن يمسح فقط بقطعة قماش مبللة ومنظف محايد لإزالة الأوساخ، للحفاظ على مظهر جيد لها يجب تنظيفها أسبوعيًا بفرشاة مناسبة لقماشها وتجفيفها على الفور.

- وبعد الانتهاء يجب استخدام منشفة جافة أو فرشاة ناعمة.