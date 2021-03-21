اتحاد أمهات مصر يشكر الرئيس السيسي: حريص على تكريم المرأة المصرية

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يحرص على الاحتفاء والاهتمام بالمرأة المصرية وتقلدها أكبر المناصب في جميع المجالات، مقدمة الشكر للرئيس وقرينته على احتفالية تكريم الأمهات في عيد الأم.

وأضافت عبير، في بيان لها، أن المرأة المصرية حظت باهتمام وتقدير كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى رئاسة الجمهورية ويضعها في أول اهتماماته وأجنداته، فضلا عن صدور قوانين وقرارات تصب في مصلحة المرأة المصرية وحمايتها وتحسين مكانتها ووضعها داخل المجتمع.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم الأحد، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، بمناسبة عيد الأم في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وحضر الاحتفال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.