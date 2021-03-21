دعم وحب ودعاء.. رسائل مؤثرة من سيدات مصر للسيسي في عيد الأم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بكلمات مؤثرة حملت بين ثناياها العديد من مشاعر الحب والعرفان، عبرن مجموعة من النساء البسيطات، عن تقديرهن ودعمهن الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجهوداته نحو الارتقاء بحقوق المرأة المصرية، وذلك خلال فيلم تسجيلي بعنوان «من قلب مصر»، خلال احتفالية المرأة المصرية في حضور الرئيس وقرينته.

رسائل السيدات للرئيس السيسي: دعم وحب وتقدير

وتباينت رسائل السيدات المصريات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ما بين الدعم والدعاء له، وتقدير ما يقدمه من جهود كبرى تجاه المصريات.

فجاء من بين تلك الرسائل، «بقول للريس إنه قدم خدمات كتيرة للستات ودافع عن نسائنا، والست المصرية خدت حقوقها، وعملها حاجات كتيرة، بنقبض معاش، وعملنا تحليل فيروس سي، وتحليل كانسر والحمد لله طبيعين وبنصرف العلاج».

فيما عبرت أخرى عن حبها الكبير للسيد الرئيس، قائلة: «أنا مبسوطة بالرئيس السيسي، وبحبه أوي اوي مش عشان حاجة، لا أنا بحبه شخصيا لأنه كويس وربنا يخليه للبلد».

فيما وجهت عدد من السيدات الدعوات الخاصة للسيسي، «ربنا يجعلك أمان على طول ويحبب فيك كل الناس وكل الدنيا، البلد أمان وحلوة، طول ما أنت موجود إحنا في نعمة وأمان، وننام مبسوطين ونقوم مبسوطين».

وقالت أخرى، «أطلب من ربنا يجعل يومي قبل يوم الريس، ويخليه ويبارك في عمره ويحافظ عليه في كل مكان وزمان، مفيش في الدنيا زيه، إحنا عايشين بفضل ربنا وفضله لأنه وقف مع الشعب كله».

سيدة تتمنى لقاؤها بالرئيس السيسي

فيما أعربت سيدة أخرى عن أمنيتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «منى عيني أتقابل معاه، ربنا يديك الصحة وتعمل الخير لمصر دايما، بدعيله بطولة العمر، وربنا يعينه ويعلي من من شأنه والمهمة اللي هو فيها، متشكرين على وقفتك معانا دايما».