خريجة جامعة عين شمس.. معلومات عن إنعام سالوسة بعد مشاركتها في احتفالية المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت الفنانة إنعام سالوسة، الأداء الصوتي للفيلم التسجيلي الذي جاء بعنوان «شجرة المستقبل»، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية بمركز المنارة بالتجمع الخامس، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته.

معلومات عن الفنانة إنعام سالوسة

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الفنانة إنعام سالوسة.

- من مواليد شهر ديسمبر عام 1939، أي تبلغ من العمر 82 عاما.

- خريجة كلية الآداب جامعة عين شمس.

- فور تخرجها، اتجهت للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- تزوجت من المخرج سمير العصفوري بعد قصة حب طويلة.

- رغم العلاقة العاطفية التي كللت بالزواج والتي تجمع إنعام سالوسة بزوجها المخرج سمير العصفوري، إلا أنها قليلة الظهور معه، ولا يذهبا إلى الفعاليات الفنية كثيرا، ولعل آخر ظهور لهما سويا كان في عزاء الممثل رشوان توفيق، في 2019.

- قصة الحب كللت بالزواج، وأثمرت عن إنجاب طفلة، أصبحت فيما بعد هي المخرجة والكاتبة تغريد العصفوري، التي عملت مع والدتها وورثت من والدها مهنته.

- عملت تغريد مع الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل «تامر وشوقية».

- شاركت في العديد من الأعمال المميزة ما بين السينما والدراما، والتي من أشهرها، مسلسلات، «ليالي الحلمية بأجزائه، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي».

ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها أيضا، «موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود، إكس لارج».

احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021

ويحضر احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس ومجموعة من القيادات النسائية من وزراء الحكومة وغيرها من المناصب القيادية بالدولة، وبحضور رئيس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.