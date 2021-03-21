7 معلومات عن الطفلة مايا التي صعد الرئيس لمنصة احتفالية المرأة وقبلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت بتلقائيتها وبراءة الطفولة، وتحدثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، متحدثه عن شعورها تجاهه وحبها له، إنها الطفلة مايا أحمد الديب، التي صعد الرئيس لتحيتها خلال الاحتفالية اليوم.

يستعرض «هُن»، معلومات عن الطفلة مايا أحمد.

من هي الطفلة التي صعد السيسي لتحيتها

1- تبلغ من العمر 7 سنوات.

2- طلبت مقابلة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مكتبها.

3- وافقت مايا مرسي على مقابلة الطفلة في مكتبها، والتقطت الصور معها.

4- تتمنى أن تكون رئيسة المجلس القومي للمرأة في المستقبل، فعندما وجهت رئيسة المجلس سؤالا للطفلة مايا عن أحلامها وماذا تريد أن تصبح في المستقبل، أجابت بدون تردد أنها تتمنى أن تكون رئيسة المجلس القومي للمرأة عندما تكبر.

5- أشاد بها الفنان حميد الشاعري، ووصف صوتها بالمعجزة.

6- ومن أبرز من أشادوا بصوتها المطربتين ريهام عبدالحكيم ومروة ناجي، والمطرب هيثم نبيل، ونشروا فيديوهاتها خلال الحفل على صفحاتهم الخاصة، مؤكدين أنها ستكون نجمة مصر في المستقبل القريب.