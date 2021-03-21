إطلالات اليوم.. صبا مبارك تخطف الأنظار.. ومايا دياب متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

صبا مبارك:

ارتدت الفنانة صبا مبارك توب كت باللون الأسود، مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

أسما جلال:

ظهرت الفنانة أسما جلال ببليزر باللون الأسود، ونسقت أسفله تيشرت باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

مايا دياب:

طلت الفنانة مايا دياب بتوب كت باللون الأسود، مع بنطلون باللوني الأسود والأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون وجاكيت باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وكلاتش باللون النبيتي، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

هاجر أحمد:

كما ارتدت الفنانة هاجر أحمد فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.