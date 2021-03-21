10 أطعمة تقوي مناعة طفلك لمواجهة التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تسعى الكثير من الأمهات إلى تقوية مناعة أطفالها، خصوصا مع انتشار الفيروسات الموسمية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، في الطقس المتقلب، فضلا عن كورونا "كوفيد 19".

لذا نقدم لكم أهم الأطعمة والمشروبات التى تساعد على تقوية الجهاز المناعي الطفل للحماية من العدوى والفيروسات، وفق ما أكد الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365":

- تناول الأطعمة الغنية بالحديد كاللحوم، والخضروات داكنة الأوراق مثل السبانخ والجرجير.

- الحرص على تناول الخضروات والفواكه كوجبة منتظمة يوميا.

- الأطعمة التي لا تحتوي على المواد الحافظة والألوان الصناعية.

- تقديم الفواكه الغنية بفيتامين "سي" كالبرتقال واليوسفي، لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة التي تحفزمن قدرة مناعة الطفل.

- تناول السوائل الدافئة والماء لتحسين وظائف الجسم، ورفع المناعة.

- ابتعدى عن الوجبات السريعة لأنها تضعف الجهاز المناعي.

- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان، البيض.

- المكسرات كالسوداني واللوز والكاجو، من أقوي مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعي ومحاربة الفيروسات.

- لا بد من تقديم طبق السلطة على مائدة الطعام في الوجبات الثلاث الرئيسية.

- الاهتمام بتعرض الطفل لأشعة الشمس، لأن فيتامين "د" الموجود يعزز قدرة الجهاز المناعي.

- ممارسة الرياضة لأنها تساعد على تقوية كل أجهزة الجسم ومنها الجهاز المناعي.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون للحماية من الفيروسات.

- التقليل من تناول السكريات لأنها تضعف من قوة جهاز المناعة للطفل.