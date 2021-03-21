من الدخان إلى القمامة.. هل يمكن أن يسبب كورونا رائحة مشوهة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن فيروس كورونا المستجد يسبب العديد من الأعراض التي قد تؤثر على أعضائك الحسية الحيوية ووظائفها، يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم أمرًا شائعًا، والذي تم الإعلان عنه الآن كعلامة كلاسيكية للعدوى.

لا يمكن أن يكون عدم القدرة على شم أي شيء مزعجًا فحسب، بل يمكن أن يستمر أيضًا لفترة طويلة بعد الشفاء، يعتقد بعض الخبراء أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو شهورًا، ويتطلب تدريبات على الشم لإعادة تدريب المخ على شم الروائح مرة أخرى، وفقا لموقع timesofindia.

قد يحصل الناجون من فيروس كورونا على روائح "وهمية"

ومع ذلك، هناك مشكلة أخرى هنا، في حين أنه قد يكون من الممكن في النهاية استعادة حواسك، إلا أنه بالنسبة لبعض الناجين من كورونا، قد تعود حاسة الشم كرائحة مشوهة تمامًا.

فيما يُعتقد أنه علامة مربكة أخرى على وجود كوفيد الطويل أو الروائح الكريهة أو الوهمية، يمكن أن تكون أحدث علامة مثيرة للاهتمام على متلازمة ما بعد كورونا يجب أن تكون على دراية بها.

أعراض غريبة

من ضيق التنفس، ونوبات الألم المزمن والإرهاق إلى حاسة الشم المفقودة، أو أولئك الذين يستمرون في محاربة أعراض العدوى حتى بعد الشفاء يمكن أن يكون أمرًا صعبًا ومربكًا.

الآن، كشفت العديد من دراسات الحالة عن علامة أخرى غير عادية لفيروس كورونا الطويل، وهي الرائحة المشوهة.

في حين أن بعض المرضى قد يواجهون صعوبة في التعرف على الروائح، بالنسبة للبعض، قد ينتهي الأمر بـ كوفيد بإحداث الكثير من الروائح المختلفة، ومعظمها كريهة والتي قد لا تكون موجودة بالفعل.

من الدخان، والخضروات الفاسدة، والأطعمة الكريهة، والخل ، والبراز، والمواد الكيميائية القوية إلى القمامة، استمر الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة المؤسفة في توضيح الأنواع المختلفة من الروائح التي قد يشكون في روائح مميزة قد لا تكون موجودة في المقام الأول وتستمر بعض الوقت لتختفي.

لقد لوحظ أيضًا أن الرائحة المشوهة لا تؤثر على كل مريض مصاب بفيروس كوفيد لفترة طويلة، ما الذي يسببه بالضبط في المقام الأول ليس واضحًا بعد، يبدو الأمر وكأنه حدث وهمي، شيء غير موجود بالفعل ولكن يشعر به الشخص بقوة دون سبب.

ماذا تعني الرائحة الوهمية؟

تشير الرائحة المشوهة طبيا إلى شكل من أشكال الوهم البصري إلى اضطراب حاسة الشم، مما يجعل الشخص يخلط بين الرائحة وآخر.

في حين أن الروائح الوهمية يمكن أن تكون خفيفة أو شديدة، فإنها تظهر عادةً استجابةً لروائح معينة، وبالنسبة للبعض، قد تتأثر بأي رائحة ممكنة، يمكن أن تظهر هذه على شكل روائح "طبيعية"، على سبيل المثال، القدرة على شم رائحة مواد كيميائية نفاذة عندما لا يكون هناك شيء في البيئة المحيطة.

يندرج كل من "باروسميا وفانتوسميا" تحت تصنيف عسر حاسة الشم، مما يعني اضطراب حاسة الشم، وبالنسبة إلى ما إذا كانت ستصبح مشكلة دائمة، لم يتم كشفها بعد.

لا علاقة لها بـ كوفيد، يمكن أيضًا أن تنجم الروائح الوهمية عن عيوب عصبية كامنة، أو مشاكل نمط الحياة بما في ذلك التهاب الجيوب الأنفية، صدمة الرأس، أوجه القصور أو حتى سوء صحة الأسنان.

ما هي أسباب ذلك؟ كيف يختلف عن فقدان حاسة الشم؟

تجربة الرائحة المشوهة، مثل الرؤية، يمكن أن تكون تجربة محيرة يجب أن تمر بها، بالنسبة للناجين من كوفيد، الذين مروا برائحة أو طعم ضعيف، يمكن أن يكون الأمر مزعجًا أو محبطًا تمامًا.

مما يقال، يمكن أن يكون التعامل مع باروسميا والوهم الخيالي أكثر صعوبة بكثير من التعامل مع فقدان حاسة الشم.

يعني فقدان حاسة الشم أن المريض لا يستطيع استنباط أي رائحة، بينما في حالة وجود رائحة مشوهة، يمكن أن يكون الشخص عرضة للخلط بين رائحتين مختلفتين في وقت واحد.

على الرغم من عدم معرفة سبب المشكلة لمرضى COVID-19 ، إلا أن الروائح الوهمية يمكن أن تحدث عندما لا تعمل الخلايا العصبية الموجودة في الأنف بشكل صحيح وينتهي بها الأمر بإرسال استجابة غير صحيحة إلى الدماغ، قد يستنشق شخص برتقالة، لكن يمكن التعرف على الرائحة بشكل خاطئ على أنها رائحة البترول، يعتقد البعض أيضًا أنه بينما يحاول الجسم استعادة حاسة الشم، بعد نوبة ضعف، يمكن أن تكون الروائح غير الصحيحة خدعة يستخدمها الدماغ، لملء الفجوات، لأن الشم والتذوق وظيفة حيوية مهمة.

هل هناك علاجات تساعدك على استعادة حواسك؟

على الرغم من عدم وجود دليل مضمون متاح في هذا الوقت، يقول الأطباء أن عرضًا تافهًا مثل هذا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وقد يعود من 6 إلى 8 أسابيع منذ أن يختفي من تلقاء نفسه بعد الشفاء في معظم الحالات، ومع ذلك، هناك بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها لإعادة توصيل حواسك الشمية واستعادة الإحساس بالحياة الطبيعية.

استخدام محلول ملحي لشطف ممرات الأنف أو تنظيفها، يمكن أن يساعد الانخراط في تمارين التدريب على الرائحة في تخفيف الأعراض قليلاً.

متى يجب أن تطلب المساعدة؟

كما أوضحت الدراسات السريرية في الأشهر الأخيرة، قد يتسبب تشوه حاسة الشم والضعف في مشاكل في شم الأشياء الروتينية، ولكن يمكن أن يكون أيضًا في كثير من الأحيان علامة على المظاهر العصبية التي يسببها الفيروس.

لذلك، إذا كنت تعاني من أي أعراض أو ضائقة عصبية (مثل الصداع أو الارتباك أو ضباب الدماغ أو التهيج أو الأوهام) لأيام طويلة دون المعاناة من سبب أساسي، فقد يكون من الحكمة مراجعة الطبيب أولاً، يمكنه إرشادك للبحث عن الخطوات الصحيحة والمساعدة في إدارة أعراض ما بعد كوفيد الأخرى أيضًا.

يمكن أن تؤدي الرائحة المشوهة أيضًا إلى إعاقة عادات الأكل الروتينية وتجعلك تؤجل تناول الأطعمة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تغذية جيدة للتعافي، لذلك، اطلب المساعدة.