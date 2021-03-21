طبعات الورود أبرز صيحات صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 07:47 مساءً - لا شكّ أن كل الظروف التي شهدها العالم منذ العام السابق أثّرت على مختلف المجالات، خاصة الموضة والأزياء. فصناعة الموضة لا تقتصر فقط على قطع الملابس وأحدث الصيحات، ولكنها انعكاس لما يحدث أيضاً.

بالرغم من كل ذلك، أصرّت الكثير من دور الأزياء والماركات العالمية تقديم مجموعات ملابس تبعث على الأمل وتستقبل موسماً جديداً مفعماً بالحيوية والنشاط، فكلنا يعلم أن الأزهار تتفتّح في الموضة كل ربيع، ولكن هذا الصيف عندما يتعلّق الأمر بطبعات الورود، كلما كانت الأزهار أكثر جرأة؛ كان ذلك أفضل.

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إحدى صيحات العام

طوم فورد Tom Ford



كالعادة، وجدت الفساتين المطبّعة بالورود طريقها إلى مجموعات صيف 2021، وتفنن المصممون في ابتكار موديلات قوامها الأنوثة والفخامة، وهي كل ما تحتاجه السيدة للموسم الجديد.

قطع الملابس المنقوشة بالورود لا تذهب موضتها أبداً، حتى وإن قلّ انتشارها في موسم ما، ستعود في الموسم التالي لتكون إحدى صيحات العام، ولا شكّ أن طبعات الزهور هي واحدة من أبرز التفاصيل التي تجعلنا نشعر بقدوم موسمي الربيع والصيف. وهذا العام سنجد العديد منها في المحلات التجارية بأشكال مختلفة ولأكثر من قطعة أيضاً، ولكن ستكون الفساتين المطبوعة بالورود هي السائدة.

شقّت الطبعات البرية طريقها إلى مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم صيف2021 ، والتي أطلقتها دور الأزياء العالمية، وقد اتّسمت هذه التصاميم بالأنوثة والجرأة، ولم تنحصر إبداعاتها في زاوية الفساتين، بل برزت أيضاً القفاطين والبدلات المغلّفة بطبعة جلد النمر، كما برزت الفساتين القصيرة المشقوقة على الجانب والتايورات المزيّنة بمزيج من طبعة النمر والحمار الوحشي".

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السبعينيات والثمانينيات



وظّف المصمّمون طبعات الورود في خدمة تصاميمهم، الصيحة التي ترافقنا من مواسم سابقة صادفناها في أكثر من مجموعة ضمن أسبوع الموضة، فجاءت الفساتين المزوّدة بطبقة فوقية قصيرة والفساتين البيضاء الناعمة بالأكمام المنتفخة والورود الكبيرة المرسومة يدوياً والتصاميم التي جمعت بين طبعة النقاط والورود الكبيرة في فستان واحد.

أعادت بعض الماركات صيحة التنانير القصيرة التي ارتبطت بأجواء السبعينيات والثمانينيات إلى الواجهة، حيث صادفناها لدى دور كثيرة بقصّات وطبعات الورود وألوان متنوّعة، فجاءت صيحة تناسب الشابات ويسهل تنسيقها حتى في المواسم الانتقالية، فمن الضروري تنسيق الألوان الصارخة مع القميص المخطط، والتنانير والمونوكروم مع تيشيرت أبيض مطبّع أو سويت شيرت واسع.

هذا وقد طغت اللمسة الجريئة البعيدة كل البعد عن التقليدية وفي مقدّمتها تنسيق أكثر من طبعة في الطلّة الواحدة؛ كتنسيق الفستان المطبّع بنقاط البولكا مع الجاكيت التويد المزيّن بالخطوط المتقاطعة، أو حتى تنسيق البدلة المخطّطة مع قميص مشجّر، ولا تكتمل الإطلالة بلا صندل وردي؛ للحصول على أسلوب أنيق يناسب العطلات ويزيد من الطول.

وأخيراً، زيّني إطلالتكِ المسائية بأجمل الفساتين المنفوشة المزدانة بطبعات الورود، والتي أدرجتها كبريات الدور العالمية ضمن مجموعات صيف 2021، بفستان ديكولتيه طويل ذي الأكمام المنفوخة.

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