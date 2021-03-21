تصاميم ساعات ذهب وردي للام العملية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 07:47 مساءً -

لاقت المجوهرات والساعات الفاخرة المُصممة من الذهب الوردي رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث قدم المصممون من أشهر دور المجوهرات العالمية، المئات من التصميمات والموديلات الفاخرة لساعات ذهب وردي، سواء كانت مُرصعة بالألماس والأحجارالكريمة، أو مُصممة من الجلد مع الذهب الوردي، أو جاء تصميمها بالذهب الوردي فقط.

وإذا كنتِ تبحثين عن أجمل تصاميم ساعات ذهب وردي للأم العملية، لتكون هدية فخمة ومميزة في يوم الأم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في السطور التالية، أحدث ما قدمته الدور العالمية من ساعات فاخرة من الذهب الوردي، لتختاري من بينها هديتكِ الفاخرة.

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تصاميم ساعات ذهب وردي للأم العملية

ساعة ذهب وردي من بولغاري Bvlgari

ساعة ذهب وردي من بولغاري Bvlgari

قدمت ماركة بولغاري Bvlgari العديد من التصاميم الفخمة لساعات ذهب وردي، تناسب الأم العملية، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لساعةSerpenti Tubogas، المُصممة من علبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مع تاج مُرصع بماسات مستديرة بقطع بريانت، مع مينا من الأوبالين الأسود، وسوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، والذهب الأصفر والأبيض.

ساعة ذهب وردي من شوميه Chaumet

ساعة ذهب وردي من شوميه Chaumet





لتصميم أكثر أناقة يناسب الأم العملية، قدمت ماركة شوميه Chaumet هذا التصميم الجذاب، لساعة من الذهب الوردي، مُصممة من علبة دائرية بقطر 30 ملم من الذهب الوردي، عيار 18 قيراطاً، ذات تاج مصقول ومنحني، ومُرصع من الداخل بقطع من الكريستال الياقوتي الصغيرة، مع معالجة مضادة للانعكاس.

أما السوار فجاء بتصميم أنيق من الذهب الوردي، على شكل مستطيلات متداخلة، مما يمنح الأم العملية إطلالة أنيقة وجذابة في ذات الوقت.

وتتمتع الساعة بقدرة مقاومة تحت الماء تصل حتى 30 متراً.

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ساعة ذهب وردي من تيفاني أند كو Tiffany & Co

ساعة ذهب وردي من تيفاني أند كو Tiffany & Co

قدمت ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co العديد من التصاميم المميزة لساعات ذهب وردي للأم العملية، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لساعة من مجموعة ساعات Atlas، التي جاءت بتصميم فخم وجذاب.

وصُممت الساعة بعلبة مستديرة مقاس 24 مم، من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، مع قطع من الألماس الأبيض، ومينا مرصوف بالألماس.

ووصل وزن الألماس المُصممة منه هذه الساعة الفخمة، حوالي 57 قيراطاً، مما يجعلها خياراً مثالياً لهدية فخمة في يوم الأم.

ساعة ذهب وردي من ديور Dior

ساعة ذهب وردي من ديور Dior

من بين ساعات الذهب الوردي المميزة التي قدمتها أشهر الدور العالمية، هذه الساعة الفاخرة من مجموعة GEM DIOR، التي قدمتها ماركة ديورDior.

وصُممت الساعة من علبة من الذهب الوردي، مرصعة بـ 37 قطعة من الألماس، ومينا مُصمم من عرق اللؤلؤ، مع عقارب صغيرة مُصممة من الذهب الوردي.

أما سوار الساعة، فجاء تصميمه على شكل حلقات غير متماثلة من الذهب الوردي، مرصعة بـ 84 ماسة، مع وصلة نهائية مرصعة بست ماسات.

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