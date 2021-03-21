عبايات خريفية موضة 2021 من انستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 07:47 مساءً - تتُعَدُّد أقمشة العبايات الخليجية في كل موسم، وتَبْرُزُ في الخريف الأقمشة المصنوعة من المخمل والصوف والخامات الثقيلة الأخرى، لذا ننصحك -عزيزتي- بإدخالها لعبايتك؛ حتى تتمتعي بإطلالة خريفية ناعمة وأنيقة تضيف لمسة من الفخامة والرقي لإطلالتك، واليوم نرصد لكُنَّ عدة أفكار من مدونات الموضة؛ لتتألقن بها في خريف 2021.

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عبايات البشت الواسعة من فاطمة حسام

فاطمة حسام



فاطمة حسام، مدونة موضة سورية مقيمة في الإمارات، تعتمد على عبايات البشت الناعمة في إطلالاتها، وتتميز باختيار التصاميم ذات الألوان الباردة والناعمة في مختلف خياراتها، ومن أبرز الإطلالات ارتدَتْ عباية زرقاء واسعة مزينة بخطوط بيضاء، وأكملت اللوك بحذاء وحقيبة باللون السماوي الفاتح مع حجاب أبيض ناعم، وفي إطلالة أخرى ظهرت بعباية باللون الأحمر البرغندي مع فستان بني بقَصَّة منسدلة، وأكملت مظهرها بمجوهرات ذهبية ناعمة لخيار مميز.

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خولة المراغي بعبايات خريفية مميزة

خولة المراغي



تتميز الإعلامية البحرينية، خولة المراغي، باختيار التصاميم الناعمة للأزياء الخليجية والمناسبة لخطوط الموضة المختلفة، لذا تألقت بعباية خضراء مصممة بطبقتين ومزينة بخطوط ذهبية نحيلة وعريضة في الجزء العلوي للتصميم، وأكملت مظهرها باكسسوارات فضية ناعمة، وفي زي مميز اختارت عباية بنية مزينة بقماش بني داكن ومطرزة بخطوط مموجة ذهبية للوك مميز، وفي إطلالة مناسبة للحفلات المختلفة نسقت عباية زرقاء مطبعة بدوائر ذهبية ومزينة بقماش ملتفّ بأسلوب ناعم، وأكملت إطلالتها باكسسوارات ذهبية وحجاب أبيض لخيار ناعم وأنيق، كما تزينت بعباية حمراء مصممة بقَصَّة منسدلة مع خطوط بيضاء نحيلة للجزء السفلي مزينة بفصوص صغيرة مع مجوهرات ذهبية ناعمة.

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