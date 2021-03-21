أجمل موديلات الساعات موضة 2021 ليوم الام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 07:47 مساءً - تُعَدُّ الساعات الفاخرة هدايا مثالية للاحتفال بيوم الأم وقياس الوقت الذي يمر والحب الذي يدوم؛ فهي عبارة عن قطع من تصميمات المجوهرات المبتكرة تُرَصَّعُ بالألماس والأحجار الكريمة لتكون حليفة لمن ترتديها. لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لأجمل موديلات الساعات آخر موضة 2021 من أبرز العلامات التجارية، فاخترنها في يومكن المميز.

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أجمل موديلات الساعات موضة 2021 ليوم الأم

ساعة بانتير من كارتييه «Cartier»

ساعة بانتير من كارتييه «Cartier»

صُمِّمَتْ ساعة «بانتير دو كارتييه» من كارتييه «Cartier» بشكل سوار يعمل بآلية حركة الكوارتز مع علبة مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، وجاء الإطار الخارجي مُرصَّعاً بـ24 ماسة بقطع البريانت الحديث مع رأس بانتير من الذهب الأصفر وعينين من التسافوريتي بشكل الكمثرى، ورُقِّطَ التصميم بطلاء اللّكر الأسود مع الطوق المرصّع بالألماس، مع ميناء مطلية باللّكر الأسود، فيما صُمِّمَت العقارب على شكل سيف من الفولاذ المطلي باللون الذهبي.

ساعة بوسيشن من بياجيه «Piaget»

ساعة بوسيشن من بياجيه «Piaget»

صُمِّمَتْ ساعة بوسيشن من بياجيه «Piaget» مع علبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مُرصَّعةً بأحجار ماسية مقطوعة بطريقة «برليانت» كثيرة الأسطح، مع ميناء من عرق اللؤلؤ، فزيّني معصمك بهذه الساعة الرائعة؛ لتأسر قلبك وتضفي روح الحيوية على أيامك، كما تتوافق وظائف هذه الساعة مع تنوع الاستخدامات؛ إذ لا تتميز بقرص دائري مُرصَّع بالألماس فحسب، بل تأتي أيضاً مع تشكيلة من الأحزمة القابلة للتبديل؛ لتتناغم وتتوافق مع أسلوبك.

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ساعة «Grip» من غوتشي «Gucci»

ساعة «Grip» من غوتشي «Gucci»





في نسخة مُعدَّلة بدِقَّة عن تصميم «Grip»، اعتمدت علامة غوتشي «Gucci» ساعة زهرية تتم تغطيتها بسوار مصنوع من الذهب المطلي بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار مع حجر المرجان الاصطناعي، ويتّسم التصميم بمظهر انسيابي بخطوط واضحة، ويشمل وجه الساعة ثلاث نوافذ تعرض الساعة والدقيقة والتاريخ، مع زجاج من الياقوت ذي طلاء ضد الانعكاسات.

ساعة مايون دو كارتييه من كارتييه «Cartier»

ساعة مايون دو كارتييه من كارتييه «Cartier»





من مجموعة علامة كارتييه «Cartier» اخترنا لكُنَّ ساعة من مجموعة «مايون دو كارتييه»، تعمل بآلية حركة الكوارتز، وصُممت علبة الساعة والتاج والسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ورُصِّعت بـ581 ماسة مزينة بقطع البريانت الحديث، مع العقارب المصمّمة على شكل سيف من الفولاذ المطلي باللون الذهبي، وميناء من طلاء اللّكر الأسود.

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