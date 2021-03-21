كورونا اليوم: بشرى سارة عن فعالية اللقاحات.. وخطر جديد بشأن حاسة الشم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

خطر جديد بشأن حاسم الشم

لا يمكن أن يكون عدم القدرة على شم أي شيء مزعجًا فحسب، بل يمكن أن يستمر أيضًا لفترة طويلة بعد الشفاء، يعتقد بعض الخبراء أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو شهورًا، ويتطلب تدريبات على الشم لإعادة تدريب المخ على شم الروائح مرة أخرى، وفقا لموقع timesofindia.

ومع ذلك، هناك مشكلة أخرى هنا، في حين أنه قد يكون من الممكن في النهاية استعادة حواسك، إلا أنه بالنسبة لبعض الناجين من كورونا، قد تعود حاسة الشم كرائحة مشوهة تمامًا.

إغلاق عام جديد في فرنسا بسبب كورونا

قلب فيروس كورونا حياة الفرنسيين رأساً على عقب، على الأقل في باريس و16 مقاطعة فرنسية أخرى يعيش فيها مجتمعةً ما يقارب الـ21 مليون نسمة.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس فرض إغلاق عام شامل لمدة شهر كامل مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلة وفياته من عتبة الـ100 ألف عبر البلاد، وفقا لرويترز.

أزمة جديدة بشأن السلالة الفرنسية

أثارت السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتي تم اكتشافها في فرنسا، الجدل من جديد.

يأتي ذلك بعد أن كشف خبراء صحة أن السلالة تختبئ من مسحات الأنف ما يعني صعوبة الكشف عنها وفقا لموقع "thehealthysite".

بشرى سارة عن اللقاحات

أكدت دراسة حديثة صدرت عن جامعة كاليفورنيا، فعالية لقاحات فيروس كورونا المستجد، ضد الفيروسات المتحورة، حيث وحدت أن المناعة الخلوية المتمثلة في الخلايا التائية، لا تتأثر بتحورات كورونا.

وأكدت الدراسة المنشورة على موقع bioRxiv، أن المناعة الخلوية، لم تمنع العدوى بشكل كامل، لكنها تحمي من الإصابات الشديدة، كما أن الشخص الملقح أو المتعافي من كورونا يلاحظ أعراضا أقل شدة عندما يصاب بالفيروس، وفقا لسكاي نيوز.