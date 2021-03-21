لماذا يحتفل العالم العربي بعيد الأم في 21 مارس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

21 مارس هو اليوم الذي تُغنى فيه الأمهات العربيات بالزهور والبطاقات والهدايا ووجبات العشاء العائلية احتفالًا بحبهن ورعايتهن وتضحياتهن.

أصل الاحتفال

يعود تاريخ الاحتفال باليوم المهم في 21 مارس إلى زمن الفراعنة، ووفقًا للدكتور محمد بكر المدير السابق لهيئة الآثار المصرية، فإن الفراعنة كانوا يحترمون النساء كثيرًا ويتضح من الرسوم في معابدهم كيف احتفلوا بالنساء وبشكل أكثر تحديدًا الأمهات، وفقا لموقع al-Arabiya .

وأضاف أن إيزيس، وهي ملكة فرعونية قديمة، كانت رمزًا للأمومة في ذلك الوقت حيث كان قدماء المصريين يصنعون قوارب مليئة بالزهور تطفو حول المدن المصرية في هذا اليوم المحدد للاحتفال، وهو تقليد تابعه الإغريق والرومان.

تم رسم إيزيس على عدد قليل من المعابد في روما التي تم تصويرها كرمز للقداسة والأمومة، أظهرت الرسومات على هذه المعابد الاحتفالات المختلفة التي أقيمت للنساء والأمهات في مصر القديمة، بينما كشفت الكتابة الهيروغليفية عن مدى احترام النساء.

سر اختيار اليوم

وقال "بكر"، إن الحضارات الأخرى احتفلت بعيد الأم منذ ذلك الحين، وتطورت إلى ما هو عليه اليوم، مضيفا أن بعض المؤرخين يعتقدون أن هذا اليوم أنشأه اليونانيون حيث احتفلوا به في مارس إيذانا ببداية الربيع.

وتابع:" مثل الفراعنة، إنهم احتفلوا عن قصد في الربيع لأنه كان الموسم الذي تتفتح فيه الأزهار، مما يرمز إلى أن الأمومة هي الحياة".

تطور الفكرة

ووفقًا للمؤرخين المصريين، عادت الفكرة في العصر الحديث على يد ناشطة أمريكية تدعى جوليا وارد في القرن التاسع عشر، أصدرت وارد "إعلان عيد الأم من أجل السلام"، متصورة أنه يوم سلام لتكريم الأمهات اللائي فقدن أبنائهن في الحرب الأهلية.

في ذلك الوقت ، تم رفض التاريخ، لكنه أصبح أخيرًا عطلة وطنية في أوائل القرن العشرين تحت قيادة الناشطة آنا جارفيس.

ماذا عن العالم العربي؟

بينما في العالم العربي، أعاد الصحفي المصري، مصطفى أمين ، التأكيد على الفكرة، حيث ذكر عيد الأم في مؤلفاته عام 1943، وبعد 10 سنوات أرسل طلبًا رسميًا للحكومة وأطلق حملة من أجله.

اهتم أمين بالموضوع بشكل خاص بعد أن طلبت امرأة مقابلته في جريدته، وأخبرته كيف قامت بتربية ابنها ودفعت تكاليف تعليمه حتى أصبح طبيبًا واشترت منزلاً له للزواج فيه، أخبرته أنه منذ أن تزوج، توقف ابنها عن زيارتها لدرجة أنها أصيبت بمرض نفسي ولم تجد من يعتني بها.

تحدث أمين إلى وزير التربية والتعليم لاعتماد هذا اليوم، ووافق عليه الرئيس جمال عبد الناصر الذي أعلن في عام 1956 أنه سيتم الاحتفال رسميًا بالأمهات في 21 مارس، وتبعه باقي العالم العربي.

ومن المثير للاهتمام أنه عندما تم القبض على أمين بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، قامت الحكومة المصرية بتغيير الاسم إلى يوم الأسرة، ولكنهم تلقوا عدة رسائل من أمهات مصريات يعترضن على القرار، لذلك تمت تسميته بعيد الأم مرة أخرى.