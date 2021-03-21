7 طرق لمنع تجلط الدم يمكن أن تنقذ حياتك..تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع تكرار جلوسنا أمام أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون، فإن أي شخص معرض لخطر الإصابة بجلطات دموية مهددة للحياة.

وإذا حدثت هذه الجلطات في الرئتين أو القلب، فقد تسبب مضاعفات شديدة، ولكن هناك عدة طرق لمنع تجلط الدم التي يمكن أن تنقذ حياتك، كما أورد موقع "برايت سايد".

1- ارتداء ملابس فضفاضة غير ضيقة للغاية:

لتحسين عمل الدورة الدموية الصحية في الجسم، من الأفضل تجنب ارتداء الملابس الضيقة، لأن الجلطات الدموية يمكن أن تظهر أيضًا في الساقين، فإن الجينز الضيق سيء بشكل خاص للدورة الدموية الجيدة.

2- خذ حمامًا مملوءًا بملح إبسوم:

من المعروف أن ملح إبسوم يحفز الدورة الدموية الصحية في الجسم، بالإضافة إلى أنه يساعد على الاسترخاء.

3- ممارسة التدريبات عالية الكثافة:

لتجنب تجلط الدم، من المهم أن تظل نشطًا وتجنب الجلوس لفترات طويلة من الزمن، ويعد أي نوع من التمارين جيدًا بشكل عام، ولن تحافظ التمارين على لياقتك فقط، ولكن تشجع أيضًا على تدفق الدم بشكل صحي.

4- توقف كل ساعتين عند القيادة للحركة والتمدد:

نستخدم سياراتنا للوصول إلى كل مكان في الوقت الحاضر، ما قد يعرضنا لخطر الإصابة بجلطات الدم، لذا إذا كنت على وشك الذهاب في رحلة أطول وتقود سيارتك لمدة أطول، فتأكد من أخذ قسط من الراحة بانتظام والنزول من سيارتك للتمدد والمشي.

5- تناول محفزات الدم الطبيعية:

على الرغم من أن الأطباء يمكن أن يصفوا لك أدوية سيولة الدم، إلا أن هناك بعض الخيارات الطبيعية أيضًا، عن طريق إضافة شاي الثوم والكركم إلى نظامك الغذائي اليومي.

6- ارتداء الجوارب الضاغطة:

إذا كنت تعلم أن ساقيك قد تنتفخ، فقد تكون الجوارب الضاغطة مناسبة لك، وتأتي بأحجام وألوان متنوعة، وتساعد حقًا في زيادة تدفق الدم في ساقيك أثناء النهار، وقد ينصحك الطبيب بارتداء هذه الملابس إذا لم تكن الدورة الدموية لديك جيدة.

7- تجنب عقد ساقيك:

يجب على أولئك المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بجلطات الدم محاولة تجنب عقد سيقانهم، خاصة لفترات طويلة من الزمن، وتأكد من تغيير وضعك كثيرًا ولا تضغط كثيرًا على ساقيك.