7 هدايا يمكنك شراؤها في اللحظات الأخيرة قبل عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم عيد الأم الذي يوافق غدا الأحد 21 مارس، ويستعد البعض لهذا اليوم قبلها بفترة بتجهيز الهدايا وتحضيرها، بينما هناك آخرين لأسباب مختلفة لم يستطيعوا إحضار الهدية، فيصابوا بحالة من الإرباك.

ويعد تقديم الهدية في هذا اليوم أمرَا له طعم خاص، فيفضل الجميع عدم تأجيلها وتقديمها لـ"ست الحبايب" في يوم الاحتفال بها، ولهذا فإن هناك هدايا تسمى بـ"آخر لحظة"، وهي هدايا بسيطة يتم إحضارها في الساعات الأخيرة، لكن يحرص عند شرائها أن تكون ذات طابع خاص.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الهدايا التي يمكن تقديمها لـ"ست الحبايب" في اللحظات الأخيرة، وفقًا لموقع spar.

- الزهور

عندما يتعلق الأمر بهدايا عيد الأم التقليدية، فإن اختيار بعض زهور عيد الأم في اللحظة الأخيرة هو الطريقة المثلى لإنقاذ اليوم، ولكن مع وجود الكثير للاختيار من بينها، قد يكون اختيار زهرة عيد الأم المثالية أمرًا مربكًا، لذلك عليك فقط التعرّف على الألوان والرمزية وغير ذلك الكثير حتى تتمكن من العثور على الخيار الشخصي المثالي لأمك هذا العام، سواء كانت الورود الوردية، أو القرنفل الأبيض، أو باقة مليئة بالأشياء المفضلة لديها.

- الشوكولاتة

الشوكولاتة ليست فقط لعيد الحب، فيمكن استخدامهما لإظهار تقديرك وحبك للأم أيضًا، لا تحتاج إلى الذهاب لمكان بعيد، فقد تجد متاجر كثيرة حولك بها عروضًا خاصة على الشوكولاتة مما يساعدك على شرائها بسهولة.

- كوب عليه صورتها

عندما يتعلق الأمر بهدايا عيد الأم ذات الأسعار المعقولة، فإن الكوب يعد خيارًا قويًا، ولكن ليس عليك دائمًا الحصول على أول كوب "أفضل أم في العالم" تراه على الرف، لماذا لا تجعله مميزًا جدًا هذا العام؟ إذا لم تكن في اللحظة الأخيرة، يمكنك تخصيص كوب بصورة مفضلة، بدلاً من ذلك، إذا لم يكن الوقت في صالحك تمامًا، يمكن شراء الأكواب بسهولة عبر الإنترنت.

- المجوهرات

تعتبر المجوهرات طريقة رائعة لتقديم هدية دائمة لعيد الأم تحمل أهمية إضافية قليلاً، وهي الخيار الأمثل للاحتفال بها خاصة إذا كانت في عامها الأول كأم جديدة، فتعتبر الأساور أو القلائد المنقوشة طريقة لطيفة، إذا كنت حقًا ضد عقارب الساعة ولا تعتقد أنه سيكون لديك وقت لشرائها، فلماذا لا تأخذها معك بعد إهدائها وتدعها تختار بالضبط ما تريد؟

- صور للعائلة

غالبًا ما تكون الهدايا العاطفية هي الأكثر أهمية، فلماذا لا تختار إحدى صور العائلة المفضلة وتضعها في الإطار الذي تختاره؟ هدية عيد الأم الجيدة للزوجة، واختيار صور لها والصغار هو وسيلة مدروسة للغاية لمنحها هدية مفيدة نيابة عن الأطفال إذا كانوا صغارًا جدًا للقيام بالتسوق عبر الإنترنت.

- عطرها المفضل

لكل امرأة عطرها الخاص المفضل، لذلك أمامك الفرصة لتسوق الهدية المناسبة في اللحظة الأخيرة مع ضمان رضا والدتك بشكل كامل عن هديتك، أحد مميزات تسوق العطور في عيد الأم أن معظم محلات بيعها تقدم عروضًا خاصة وتخفيضات إضافية في مثل هذه الأيام لتشجيع الأبناء على شرائها لأمهاتهم، لذلك ستضمنين شراء هدية رائعة بسعر ولا أروع.

- حقيبة يد أنيقة

مهما كان عدد حقائب اليد التي تمتلكها والدتك فبكل تأكيد هناك دائمًا مكان شاغر لحقيبة يد جديدة، فعشق النساء لحقائب اليد لا نهاية له، لذلك استغل فترة التخفيضات المتوافرة الآن في معظم المتاجر واذهب لتسوق الحقيبة المناسبة، ننصحك بشراء حقيبة بلون محايد لتتماش مع معظم ملابس والدتك، كما أنه من المهم الحرص على أن تحتوي على يد طويلة، بالإضافة إلى الأيدي القصيرة، لتتمكن والدتك من ارتدائها على الكتف إذا تعبت من حملها بيدها.