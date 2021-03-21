فى ظل كورونا.. قواعد الزيارة الآمنة للأمهات للاحتفال بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحتفل العالم بيوم عيد الأم وسط إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا الذي يحاصر العالم منذ أكثر من عام، وتحذيرات من التجمعات العائلية والتشديد على البقاء في المنزل، وفي ظل تلك الظروف الاستثنائية والقيود التي تفرضها الجائحة لن يتمكن الغالبية من زيارة أمهاتهم في عيدهن.

وفي هذا الإطار قدم موقع telegraph مجموعة من القواعد للاحتفال بالأم وزيارتها بطريقة آمنة.

هل يمكنني زيارة أمي في عيد الأم؟

ليس من الآمن زيارة الأم في عيدها بمكان مغلق، فيمكنك مقابلتها في نزهة أو احتساء القهوة معًا إذا كانت تعيش بالقرب منك، مع الحرص على عدم الاختلاط والحفاظ على المسافة الآمنة حتى مع الأسرة، فلا ينصح بأي اتصال وثيق مثل العناق.

إذا كان لديك شك في حالتك الصحية أو يظهر عليك أي عرض فينصح بعدم زيارتها، فسيتعين عليك تسوية احتفالات عيد الأم الافتراضية.

كيف يمكننا أن نحتفل في المنزل؟

يفضل الزيارة الفردية للأم مع اتباع الإجراءات الصحية الوقائية لتجنب الفيروس التاجي، وأيضا يفضل إذا أردت رؤية والدتك في عيد الأم أن تفعل ذلك خارج منزلها، إما في حديقة البيت أو باصطحابها للتنزه في مكان يجوبه الهواء الطلق؛ لحمايتها من أي عدوى.

إذا كنت تعيش أنت ووالدتك في نفس المنطقة، فيمكنك أن تمشي في الهواء الطلق، مع الحفاظ على المسافة (حوالي ستة أقدام)، سيُسمح لك أيضًا بالحصول على فنجان من القهوة الجاهزة، أو القيام بنزهة.

للاحتفال باليوم، يمكن إرسال الزهور لوالدتك، أو اصنع لها وجبة خاصة أو احصل على وجبة، أو شاهد فيلمًا معًا، أو العب لعبة لوحية.

إذا لم تكن الزيارة خيارًا.. فماذا أفعل بدلاً من ذلك؟

قم بإعداد مكالمة فيديو عبر الإنترنت، فيمكنك الترتيب لتناول الغداء أو الشاي معًا عبر الإنترنت، وإذا لم تكن والدتك ماهرة من الناحية التكنولوجية، فافعل الشيء نفسه عبر الهاتف، يمكنك أيضًا مشاهدة بعض التلفاز أو حفلة موسيقية معًا.

قواعد صحية

إذا لم تكن والدتك تقطن في المنزل نفسه معك، فإن الاحتفال بعيدها يستوجب عدة شروط لحمايتها من عدوى كورونا، منها:

- يمكنك مقابلة والدتك في مكان مفتوح، كأن تصطحبها في نزهة أو تجلسا لتناول وجبة خفيفة في مكان مفتوح.

- احرص على ألا تقترب منعها، فيجب أن تحافظ على مسافة مترين بينكما (التباعد الجسدي)، كأن يجلس كل منكما على أحد طرفي المقعد أو على الجانبين المعاكسين.

- ابتعد عن محاولة العناق أو التقبيل أو حتى السلام بالأيدي أو أي اتصال جسدي مع والدتك، لحمايتها من عدوى كورونا.