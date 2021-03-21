طبيب يكشف علامة غير واضحة تشير إلى خطر في عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، أن الشعور بألم في البطن، قد يشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ووفقا له، يظهر هذا النوع من الألم في الجزء الخلفي والسفلي من جدار القلب، حيث بالإضافة إلى ألم في البطن، يمكن أن يشعر الشخص بالألم في مناطق أخرى من الجسم، وفقا لروسيا اليوم.

ويقول، "لذلك ليست الأعراض التقليدية مثل حرقة خلف عظم القص، الوحيدة التي تشير إلى خطر النوبة القلبية، بل يمكن أن يشير لها أيضا ألم في الذراع والبطن والرأس والأصابع وحتى ألم الأسنان".

والنوبة القلبية، هي حالة مرضية خطيرة، ناجمة عن نقص حاد في امدادات الدم إلى عضلة القلب، وتتطور إلى نقص التروية، ما يسبب موت أجزاء منها.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد المتوفين بأمراض القلب والأوعية الدموية في العالم، أكثر من 17.5 مليون إنسان في السنة. مع أنه بالإمكان منع حدوث 80% من حالات احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية المبكرة.