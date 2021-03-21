الامارات | تحدي «أجمل شتاء» يبرز جواهر خفية في ربوع الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي «أجمل شتاء» يبرز جواهر خفية في ربوع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن مسابقة «تحدي أجمل شتاء» حققت نجاحاً فاق التوقعات من خلال مساهمتها في تسليط الضوء على التنوع الغني والفريد الذي تتمتع به الإمارات، فضلاً عن إبراز المعالم والوجهات السياحية في جميع أنحاء الدولة.

وشهدت المسابقة التي أطلقتها «دو» بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لدعم حملة «أجمل شتاء في العالم»، واستمرت في الفترة بين 15 ديسمبر و10 فبراير الماضيين، حماسة كبيرة من الجمهور على امتداد الدولة، والذين طُلب منهم مشاركة محتوى يوضح جمال الإمارات في فصل الشتاء للفوز بجوائز قيّمة من «دو».

وتمثل الهدف الرئيس للحملة في الكشف عن الكنوز الطبيعية والتاريخية والتراثية والجواهر الخفية التي تتمتع بها إمارات الدولة من خلال حث الأشخاص على مشاركة تجاربهم في صور إبداعية ومقاطع فيديو قصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشهدت الحملة في المجمل مشاركة أكثر من 1800 من سكان الإمارات مغامراتهم على قنوات التواصل الاجتماعي، مع تسجيل أكثر من 28 ألف منشور وأكثر من 2.1 مليون تفاعل من جانب المستخدمين، فضلاً عن 110 ملايين ظهور للمنشورات. وكجزء من التحدي، تقاسم 11 مشاركاً جوائز قدرها 275 ألف درهم، إذ حصل اثنان من الفائزين المحظوظين على جائزتين بقيمة 25 ألف درهم لكل منهما كل أسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «شكل تحدي أجمل شتاء في تشجيع سكان الإمارات وزوارها على المشاركة بشكل نشط في تعريف العالم أجمع بالكنوز التي تمتلكها الدولة من خلال طرق إبداعية تدعمها التكنولوجيا. ورغم كل التحديات، إلا أننا فخورون بالإعلان عن تحقيق الحملة نتائج لافتة فاقت توقعاتنا، ونتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك فيها، ونتطلع إلى تنظيم حملات مماثلة مرة أخرى في المستقبل».

وشملت قائمة الفائزين مشاركين من الجنسيات الإماراتية والهندية والفلبينية والباكستانية، إذ كان العديد منهم مصورين ومبدعي محتوى محترفين. والفائزون هم: بشير فايز خليفة، عائشة حسين الحمادي، محمد أبوبكر، سيد عمر السيد أحمد العاشور، سوبوده بوجانجا شيتي، سليم مجري، محمد حارس شريف، أحمد حسن محمد، جويبيل أرتيسانو جارسستو، أحمد جعفر مالولين وبيتر جاي تاكبوبو.

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