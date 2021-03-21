بفساتين وورود في عيد الأم.. أحدث ظهور لحفيدتي هيفاء وهبي مع أمهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، جلسة تصوير بمناسبة احتفالات عيد الأم، تتضمن ظهور حفيدتي النجمة اللبنانية في إطلالة متناسقة تتناسب مع فصل الربيع.

جلسة تصوير ابنة هيفاء وهبي

وظهرت ابنة هيفاء وهبي، بفستان أصفر طويل، والذي تميز بأنه غير منقوش وطويل، وبدون أكمام، مع شعر منسدل، ممسكة بالورود في يدها، فيما أطلت حفيدتا الفنانة اللبنانية بفستانين طويلين مزينين بنقوش لورود وأزهار متعددة الألوان.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات من بينها: «زي القمر.. وبنتك الكبيرة شبه هيفاء وهبي»، و«بناتك زي القمر يا زينب»، و«3 ملكات جمال في صورة واحدة».

يشار إلى أن زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا خلال احتفالها برأس السنة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت زينب فياض، خلال حوار مع برنامج «ET بالعربي»، إن الشخصية الأقرب إليها هي من الفنانات هي هيفاء وهبي، أما التي تعبر عنها بأغانيها هي الفنانة إليسا، ومن تحب شخصيتها وعفويتها هي الفنانة أحلام، أما الأقرب لشخصيتها وصفاتها هي والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

ورفضت «فياض» التطرق إلى تفاصيل الصلح بينها وبين والدتها، موضحة أن تلك الأمور خاصة بشكل كبير، ولكنها متفائلة بشأن ما يحدث في حياتها، وأنه من الممكن أن تحمل الأيام المقبلة أخبارًا سارة فيما يخص هذا الشأن.

وخلال تصريحات إعلامية سابقة، تحدثت ابنة هيفاء وهبي، بشأن ما تردد في الفترة الأخيرة حول تصالحها مع والدتها، بعد قطيعة طويلة بينهما،حيث جاءت تلك التفسيرات بعدما نشرت مقطع فيديو يجمعها بابنتها دانييلا، عبر حسابها على «إنستجرام»، وهما يغنيان أغنية والدتها «توتة»، وتحدثت الابنة قائلة إنها دائمًا ما تنشر هذه الفيديوهات الطريفة مع ابنتها.

وعن علاقتها مع والدتها، قالت زينب: «يكفيني أن نيتي وصلت للشخص المعني.. ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيدا وبدأوا في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية، وهذا الأمر صدمني كثيرا».