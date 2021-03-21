- يضاف 2 ظرف من كريمة مخفوقة، ثم يضاف الكاكاو والقشطة ثم الشوكولاتة وتخفق جيدا.

قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

محمد يوسف

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