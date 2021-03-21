- 1/2
- 2/2
القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
02:38 ص | الأحد 21 مارس 2021
قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.
مقادير عمل تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة
- 3 كوب بسكوت مطحون
- 100 جرام زبدة
- 1 علبة حليب مكثف محلى مغلي
- نصف كوب بندق محمص مجروش
- 3 موز
- 400 جرام جبنة كريمي
- 2 كوب كريمة سائلة
- 2 مغلف كريمة مخفوقة
- 250 جرام شوكولاتة مذابة
- 1 ملعقة كبيرة كاكاو
- 1 علبة قشطة
- كريمة مخفوقة للوجه
للوجه
- موز مقطع لشرائح مغطاة بالكراميل
- بندق مجروش
طريقة عمل تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة
* للتشيز كيك
- يضاف 2 ظرف من كريمة مخفوقة، ثم يضاف الكاكاو والقشطة ثم الشوكولاتة وتخفق جيدا.
- تخلط الزبدة مع البسكويت ويفرد الخليط في قاع الصينية.
- يفرد حليب مكثف محلى على خليط البسكويتو، ويرش البندق وحلقات موز.
- يفرد خليط التشيز كيك.
- ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.
- وتقدم بالهنا، مزينة بالكريم شانتي والموز المكرمل.