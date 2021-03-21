الامارات | ديمي لوفاتو تروي تجربتها بصدق

شكرا لقرائتكم خبر عن ديمي لوفاتو تروي تجربتها بصدق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المغنية الأميركية ديمي لوفاتو، أنها كانت على بعد دقائق فقط من الموت، بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات في يوليو 2018، وكان عليها أن تموت فعلياً لكي تستيقظ.

وتحدثت نجمة البوب عن تداعيات حالة الطوارئ الصحية التي تعرضت لها، خلال مقابلة مع برنامج «سي بي سي صنداي مورنينج» الذي سيبث اليوم.

وقالت لوفاتو للمذيعة تراسي سميث بشبكة «سي بي إس نيوز»: «قال لي الأطباء إنه كان لدي ما يراوح بين 5 و10 دقائق. إذا لم يعثر عليّ أحد، لما كنت هنا». وأضافت: «أنا ممتنة لكوني أجلس هنا اليوم».

وفي وقت سابق، أصدرت المغنية والممثلة والناشطة لوفاتو (28 عاماً) فيلماً وثائقياً شديد الصدق، تحدثت فيه بانفتاح عن معاناتها مع الإدمان.

وسيجري بث فيلم «ديمي لوفاتو: الرقص مع الشيطان»، الذي عرض للمرة الأولى الثلاثاء الماضي في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست» الافتراضي، على «يوتيوب»، الأسبوع الجاري.

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