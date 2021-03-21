ماري أليكسندر أول مصرية تصبح «عمدة» لمدينة أمريكية: المرأة قد تحكم الولايات المتحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ماري أليكسندر، أول مصرية تشغل منصب عمدة مدينة بولينجبروك، بولاية إلينوي، إنها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، حيث زار والدها شقيقه الذي كان يعيش في أمريكا، وقرر وقتها البقاء هناك، حيث عاد إلى مصر واصطحبها إلى هناك مرة ثانية.

وأضافت في لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»: «أعيش هناك منذ 49 عاما، ومتزوجة من مصري، ولدينا ابنين، في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من عمرهما، وسنحاول زيارة مصر صيف هذا العام، إذ من المهم أن يشعر الأبناء بالتراث المصري، وأن نتحدث إليهم باللغة العربية، ونحدثهم عن مصر كثيرًا، كما أن جدتهم تعيش في مصر، ونتحدث إليها كثيرًا، يجب أن يكون أبنائي فخورين بمصر مثلما أنا فخورة بهم».

وحول اختيارها ضمن 20 سيدة رائدة في المجال السياسي، قالت أول مصرية تعمل عمدة لمدينة بولينجبروك في ولاية إلينوي: «أول ما جات لي القائمة افتكرتها دعاية ورميتها في الزبالة، لكن المنظمين طلبوا مني المشاركة بكلمة عبر تطبيق سكايب، وفوجئت كثيرًا».

وحول قدرة المرأة على الوصول إلى البيت الأبيض، أوضحت: «أنا لا أهتم إلا بقدرة الإنسان على القيام بوظيفته، فقد وصلت هيلاري كلينتون إلى منصب النائب، وفي يوم من الأيام أمريكا قد تحكمها امرأة».

وأشارت، إلى أنها كانت في مجلس نواب المدينة قبل عامين، ولكي تتولى منصبها الجديد كان يجب إحالة العمدة السابق إلى المعاش، لأنه كان موجودًا في منصبه منذ 34 عاما، وكان يجب أن يحصل أحد أعضاء المجلس على مكانه، مشيرة إلى أنها فازت بالتصويت في 1 أغسطس الماضي.