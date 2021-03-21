أول جلسة تصوير لمتسابقات ملكة جمال الكون 2021 في دهب (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشر طارق حسين، مصور مسابقة ملكة جمال الكون في نسخة 2021، جلسة التصوير الأولى للمتسابقات، داخل إحدى فنادق مدينة دهب السياحية، التي تستضيف المسابقة هذا العام.

وحاول مصور المسابقة، إبراز جمال طبيعة مدينة دهب، حيث تحتضنها الجبال والبحر الأحمر، لتبدو ملكات الجمال داخل لوحة طبيعية.

وتألقت ملكات الجمال بفساتين قصيرة، فاتحة اللون، جاءت بتصميمات مختلفة، من بين الموديلات ذات الأكمام المروحية، والمميزة بفتحة هوليود، والمفتوحة من جهة الصدر، والكثير من الموديلات المتنوعة.

واعتمدت المتسابقات على المكياج الهادئ، وتسريحات الشعر التقليدية، لتناسب زمان ومكان جلسة التصوير.

واستقبلت إحدى فنادق دهب بمحافظة جنوب سيناء، متسابقات ملكة جمال الكون، لخوض المسابقة، المقرر لها من 18 وحتى 31 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تشارك في المسابقة 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم، على رأسهن آلاء عاطف، ملكة جمال مصر 2019، لتمثيل بلادها.

60 دولة تشارك بالمسابقة

وبحسب ما أكدته الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، عضو لجنة التحكيم، في بيان صحفي لها، فهناك أكثر من 60 دولة من مختلف القارات حول العالم، تشارك في المسابقة، وذلك بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات.

وتعد أبرز الدول المشاركة في المسابقة، روسيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وصربيا وكازاخستان وبولندا والسويد وبلجيكا وإستونيا وألبانيا وكوستاريكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وذلك في انتظار اختيار ملكة هذا العام 2021 من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن تستمر المسابقة لمدة 14 يوما، حيث يقام الحفل الختامي وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم 31 مارس، وسط تغطية إعلامية كبيرة.