وليد منصور مع ابنته عقب شائعة ارتباطه بروبي: «خديجة حبيبة بابا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية «إستوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشر المنتج وليد منصور، صورة تجمعه بابنته، عقب أنباء ارتباطه بالفنانة روبي، بعد تداول عدد من صور رومانسية تجمعهما، ونفيه وجود قصة حب بينهما خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وليد منصور مع ابنته

ونشر وليد منصور، صورة تجمعه بابنته المطلة بأزياء كاجوال باللون القرمزي الفاتح، مع شعر أشقر منسدل يحمل بعض التموجات الكيرفي، خلال احتضان والدها الذي ارتدى أزياء شتوية باللون الرمادي، ونظارات الطبية، معلقا: «خديجة حبيبة بابا».

ويأتي ذلك عقب نفي وليد منصور لـ«الوطن» ارتباطه بالفنانة الشابة، قائلا إن كل ما تردد عن حبه لروبي غير صحيح، دون أن ينفي سعادته بنجاحه معها من خلال ألبومها الجديد «حتة تانية» الذي أعادها إلى الغناء بعد غياب 14 عاما.

الجدير بالذكر، إن أخبارا انتشرت خلال الفترة الماضية عن ارتباط الفنانة روبي بالمنتج وليد منصور، خاصة بعد تداول صور تجمعهما معا، وذلك بعد تعاونهما الفني من خلال ألبوم «حتة تانية»، من إنتاج وليد منصور، الذي نجح في تجربة الإنتاج الموسيقي، التي يخوضها للمرة الأولى، بينما يعتبر الألبوم عودة لروبي إلى تقديم الألبومات الغنائية بعد فترة طويلة من الانقطاع.

وحرصت روبي على تهنئة وليد بعد تعاونهما الأخير، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «بجد شكرًا على تعبك معايا.. إن شاء الله الألبوم هينجح زي ما أنت على طول ناجح ومكسر الدنيا».

أغنية «حتة تانية» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة «Talent Beats» المملوكة للمنتج وليد منصور.

ونجحت الأغنية في تجاوز حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها على موقع «يوتيوب»، لتتجاوز خلال الـ10 أيام حاجز الـ3 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير.