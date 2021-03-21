نجدة الطفل: أحبطنا محاولة زواج طفلة قاصر بقنا.. و«الأهالي مكنوش متعاونين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالأمومة والطفولة، إن المجلس نجح في إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما في إحدى قرى مركز فرشوط بمحافظة قنا، وذلك قبل موعد زفافها بيوم واحد: «الأهالي ماكنوش متعاونين، ورفضوا إحباط الزواج، وتواصلنا مع النيابة والقسم هناك».

التحرك من قبل المحافظة جاء سريعا

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التحرك من قبل المحافظة جاء سريعا حيث إنه وبعد ورود بلاغ لخط نجدة الطفل يوم الأربعاء من أحد الأشخاص، الذي رفض ذكر اسمه، أفاد فيه بقيام أسرة بتزويج طفلتها، البالغة من العمر 18عاما، من إحدى الشباب بالمخالفة لقانون الطفل.

نجحنا في إحباط الزواج

وأوضح أنه تم التواصل مع أسرة الفتاة، وحضر العمدة والجهات المعنية لإحباط الزيجة، وحتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون الطفل وتطبيق عقوبة الزواج المبكر: «البلاغ ورد للخط الأربعاء الماضي، ونجحنا في إحباط الزواج، ولكن حتى هذه اللحظة معندناش قانون لتجريم زواج الأطفال في مصر».

وأوضح أنه وخلال العام الماضي وصل للخط 500 بلاغ، وتدخل الخط في تلك المشكلات لإحباط أغلبها، ولكن هناك الكثير من الوقائع من زواج القاصرات التي تحدث في مختلف القرى المصرية ولكن لا يوجد ردع لها: «إحنا محتاجين قانون مساند لينا علشان يكون عندنا رادع للجريمة».