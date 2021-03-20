8 أشياء لا تفعلها قبل الذهاب إلى الطبيب.. لا تشرب قهوة ولا تتناول وجبة دسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنت ذاهبًا للطبيب لإجراء فحوصات أو اختبارات شائعة، فهناك مجموعة من الأمور التي يجب تجنب القيام بها، وأخرى يمكنك القيام بها، كما أورد موقع "readersdigest".

1-تجنب تناول الكحول قبل اختبار الكوليسترول:

يقول جون سوب لي، دكتوراه في الطب، ورئيس قسم أمراض القلب في كلية الطب بجامعة بيتسبرج، إنه يجب تجنب أي شيء يغير الدهون الثلاثية، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج مقلقة بلا داع، لذا فمن الأفضل الامتناع عن التدخين قبل 24 ساعة من اختبار الكوليسترول ويجب أيضًا تجنب الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون والإفراط في تناول الطعام بشكل عام قبل الاختبار.

2- الابتعاد عن تناول القهوة قبل فحص ضغط الدم:

يقول جيمس ديوار، العضو المنتدب، ونائب رئيس طب الأسرة في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، إنه من المحتمل أن يتم قياس ضغط الدم لديك عند الفحص، لذا تجنب القهوة قبل الفحص مباشرة، لأن ذلك قد يؤثر على النتائج، بالإضافة إلى أن تناول القهوة أو غيره من الكافيين مثل مشروبات الطاقة أو الكولا في غضون ساعة من قياس ضغط الدم يمكن أن يجعل الرقم أعلى بشكل مصطنع.

3- تجنب تناول وجبة غنية بالدهون قبل سحب الدم:

يجب عليك أيضًا تخطي تناول الوجبات الغنية بالدهون قبل القيام بسحب الدم، حتى يتمكن طبيبك من الحصول على صورة دقيقة لصحتك، لأن هذه الوجبات قد تؤدي إلى تحريف نتائج الاختبار.

4- إهمال تناول الكثير من الماء قبل الذهاب للطبيب:

بشكل عام، من الجيد تناول كمية كافية من الماء قبل رؤية الطبيب لإجراء الفحص، وذلك لكي تكون رطبًا جيدًا في وقت الفحص، وسيساعد ذلك في جعل نبضك وضغط دمك في أفضل حالاتهما، بالإضافة إلى أن إذا كنت تجري تحاليل دم أو فحص بول، فإن الإصابة بالجفاف البسيط يمكن أن تسبب تشوهات اصطناعية في الاختبار يمكن أن تربك النتائج.

5- لا تتناول دواء البرد قبل زيارة الطبيب (إذا استطعت):

عندما تكون مريضًا، قد يرغب طبيبك في تقييم أعراضك دون آثار أي أدوية، وإذا كان ذلك ممكنًا، لا تتناول أي شيء حتى يتمكن طبيبك من رؤية أي نتائج غير طبيعية وتقييم حالتك، وذلك لأن قد ترفع بعض الأدوية ضغط الدم، ولن يعرف طبيبك ما إذا كان الدواء أو المرض هو السبب.

6- لا تضعي المانيكير والباديكير قبل الذهاب لطبيب الجلدية:

ينظر أطباء الأمراض الجلدية إلى جسمك بالكامل، بما في ذلك أظافرك، لذا احتفظي بها خالية من التلميع، وتجنبي ارتداء طلاء الأظافر أو الأظافر الأكريلية.

ويمكن أن تشير الدلائل الدقيقة في أظافرك إلى مشاكل صحية أكبر، مثل فقر الدم والسكري وحتى أمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأظافر العارية تجعل من السهل اكتشاف الفطريات، وأيضًا، حتى يتمكن طبيبك من اكتشاف مشاكل بشرة الوجه بسهولة تجنبي وضع المكياج قبل الذهاب لطبيب الجلدية.

7- تجنبي استخدام مزيل العرق قبل تصوير الثدي بالأشعة السينية:

من الأفضل أثناء التصوير الشعاعي للثدي للنساء عدم وضع مزيل العرق أو مضادات التعرق أو المساحيق في يوم التصوير الشعاعي للثدي، والسبب هو أن العديد من مزيلات العرق والمساحيق تحتوي على الألومنيوم، والذي يبدو في التصوير الشعاعي للثدي مشابهًا لتكلسات الثدي ويمكن قراءته على أنه نتيجة إيجابية زائفة، لذا من الأفضل الاستحمام فقط مسبقًا.

8- تجنب تناول طعامًا أحمر قبل إجراء تنظير القولون:

يقول راندال براند، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في UPMC، يمكن للطعام الأحمر أو الأرجواني أن يلون القولون ويخفي بطانة القولون ويمكن أن يؤثر ذلك ذلك على نتيجة الفحص، ويجب التوقف أيضا عن تناول الأطعمة الغنية بالحديد قبل أسبوع من إجراء تنظير القولون، تجنبا للإصابة بالامساك.

لا بأس من هذا

9- ممارسة الجنس قبل الذهاب لطبيب أمراض النساء أو المسالك البولية:

يقول الأطباء إنه لا بأس من فعل ذلك قبل زيارتك للطبيب، على الرغم من أنك قد تعتقد أن ممارسة الجنس قبل زيارة طبيب أمراض النساء (للمرأة) أو طبيب المسالك البولية (بالنسبة للرجل) أمر محظور، ولكن هذا أمر جيد تمامًا، ولن يؤثر ذلك على الفحص البدني في كلتا الحالتين، ولن يؤثر على مسحة عنق الرحم، وبالنسبة للرجال، قد تكون قلقًا من أنه سيؤثر على أي فحوصات تجريها على البول أو الخصيتين أو البروستاتا، لكن الأمر ليس كذلك.

10- اكتب أسئلتك مسبقًا:

قد تشعر بالتوتر قبل زيارتك للطبيب، لهذا السبب يجب عليك كتابة الأشياء التي تريد التحدث عنها قبل أن تذهب (أو حتى تدوين ملاحظة على هاتفك)، وبهذه الطريقة، لن تنسى ما تريد أن تقوله لطبيبك.