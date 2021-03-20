اشتكت من الصداع فوجد الأطباء في رأسها كيساً به كائن غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عانت شابة استرالية تبلغ من العمر 25 عاماً من صداع لازمها لأكثر من أسبوع فوجد الأطباء كيساً به شيء غريب في رأسها.

واتضح أن الألم كان ناتجاً عن وجود يرقات ديدان شريطية في رأسها على الرغم من أنها لم تسافر إلى الخارج ومن النادر وجود هذه اليرقات بهذا المكان من جسم الإنسان، وفقا للبيان الإماراتي.

وتعد هذه أول حالة محلية لهذا المرض في أستراليا.

وكانت الحالات الأسترالية السابقة لهذه العدوى من مهاجرين أو مقيمين عائدين سافروا إلى مناطق يتوطنها المرض، مثل أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية.

وقالت المرأة إنها على مدار السبعة أعوام الماضية كانت تعاني من صداع يحدث مرتين أو 3 مرات في الشهر، ويختفي عند استخدام أدوية الصداع.

واتضح أنه بعد الفحص تبين أن سبب الألم وجود كيس مليء بيرقات دودة شريطية وبعد إزالة الكيس، لم تحتج المرأة إلى المزيد من العلاج.

وتعيش الديدان الشريطية عادةً في أمعاء الإنسان، وهي تتسبب بعدوى تُعرف بداء الشريطيات.

وينتقل هذا الطفيلي بشكل شائع عندما يستهلك الأشخاص لحم الخنزير غير المطبوخ بشكل جيد، إذ تُعد الخنازير عائلاً للديدان الشريطية، أو عند التلامس مع الطعام والماء والتربة الملوثة ببيض الديدان الشريطية.