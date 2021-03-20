كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 10:47 مساءً - على الرغم، من فوائد الشمس العديدة للصحّة، بيد التعرّض المُفرط لأشعتها، بخاصّة فوق البنفسجية، قد يُسبّب في الإصابة ببعض المشكلات الجلدية، كظهور الكلف، والتصبغّات اللونية، وعلامات الشيخوخة المُبكرة وغيرها من المشكلات التي تؤذي البشرة. لذا، من المهم جدًا التعرّف حول تأثير الشمس على البشرة، وطرق الوقاية من أشعتها الضارّة للحفاظ على بشرة صافية خالية من الشوائب.



تأثير الشمس على البشرة وطرق الوقاية

تأثير الشمس على البشرة

إليك، تأثير الشمس على البشرة، وطرق الوقاية من أضرار أشعة الشمس، وأيضًا حمايتها من المشكلات التي قد تُصيب البشرة. ونذكر، منها:



شيخوخة البشرة المُبكرة

يُسبّب التعرّض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الى شيخوخة البشرة المُبكرة

تبدأ البشرة في الترهّل قبل أوانها، جرّاء التعرّض المُفرط لأشعة للشمس، والتي تتسبّب في اتلاف الكولاجين للبشرة، وجعلها شاحبة وخالية من الحيوية. وبالتالي، تظهر عليها العديد من المشكلات الجلدية مثل الرؤوس السوداء، والرؤوس البيضاء.



النمش

ظهور النمش على البشرة يُعتبر من مشكلات الشائعة جراء التعرّض لأشعة الشمس

أولى أضرار الشمس على البشرة، تتمثّل فى تكوين النمش، وهو عبارة عن بقع مسطّحة ودائرية. وعادًّة تكون صغيرة الحجم وذات لون بني أو بيج، وسرعان ما تتطوّر في مجموعات على مناطق الجسم التي تتعرّض بانتظام لأشعة الشمس، مثل الوجه والساعدين.



الكلف

التعرّض لأشعة الشمس يؤدي الى ظهور الكلف

عبارة عن تغيّر في لون الجلد الذي يظهر عادًّة، على الجبهة أو الخدين أو الأنف أو الذقن أو الشفة العليا. وفي الكثير من الأحيان، يكون الكلف موحّد ومتماثل على طول جانبي الوجه، ويجب أن تحرص النساء ذوات البشرة الحسّاسة، على حماية آمنة من أشعة الشمس، لأن التعرّض المُفرط للأشعة فوق البنفسجية سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.

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الأمراض الجلدية

تسبّب أشعة الشمس في ظهور بقع جلدية جافة، ومتقشرة حمراء أو بنية اللون، قد تكون مؤلمة ولكنها غير ضارّة إذا تمّ علاجها.



سرطانات الجلد القاعدية

تظهر على شكل كتل صغيرة بطيئة النمو، وردية اللون ولامعة أو كتل حمراء اللون، وتوجد في أغلب الأحيان على الوجه وفروة الرأس والأذنين واليدين والكتفين والظهر.

تُصبح البشرة أكثر عُرضة للإصابة بسرطان الجلد نتيجة التعرّض لأشعة الشمس المُفرط

سرطان الخلايا الحرشفية

غالبًا، ما تكون على شكل كتل وردية اللون، وقد تكون مغطاة بجلد قاسٍ أو متقشر. وتظهر على الوجه، والعنق، والشفتين، والأذنين، واليدين، والكتفين، وأيضًا والذراعين والساقين.



الميلانوما

التأثير السلبي للشمس على البشرة

هو أخطر أنواع السرطان، وغالبًا ما تكون أول علاماته ظهور شامة جديدة أو تغيّر في شكل شامة موجودة بالفعل. وعادًّة، يكون الورم الميلانيني غير منتظم الشكل، وله أكثر من لون واحد وحجمه أكبر من 6 مم، ويمكن أن يتواجد في أي مكان على الجسم، ولكنه يظهر غالبًا، في مناطق مختلفة من الجسم، كالظهر والساقين والذراعين والوجه.



القرنية الشعاعية

تعاني صاحبات البشرة فاتحة اللون أكثر عُرضة لتأثير الشمس

عبارة عن بقع ملوّنة أو متقشرّة أو حمراء أو بنية اللون، وتظهر على الجلد جرّاء التعرّض المفرط لأشعة الشمس. وهذه الحالة شائعة لدى النساء ذوات البشرة فاتحة اللون، وصاحبات الشعر الأحمر أو الأشقر.

الحروق الجلدية

التعرّض لفترات طويلة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، يتسبّب في أكثر الأحيان بحدوث حروق للبشرة، وتهيّجها، واحمرارها، وكذلك التسبّب بحساسيتها، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب والبثور على البشرة.



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طرق الوقاية

يُنصح بعدم التعرّض مباشرًة لأشعة الشمس خلال الذروة

استخدام الكريم الواقي من الشمس بشكل يومي؛ لحماية البشرة من الحروق والتصبّغات اللونية. واختيار الكريم الواقي الذي يحتوي على نسبة حماية لا تقل عن ثلاثين درجة، ووضعة قبل التعرّض للجو الخارجي بمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وتجديد الكريم الواقي كل ساعتين أو عند ممارسة السباحة، أو عند تعرّض البشرة للتعرّق.

تُساعد بعض الملابس على حماية بشرة الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مثل النظارات الشمسية المزوّدة بنسبة حماية من أشعة الشمس، والقمصان والسراويل القطنية ذات الأكمام الطويلة، وارتداء القبعات ذات الحواف العريضة.

الابتعاد عن التعرّض للأشعة فوق البنفسجية خلال فترة الظهر، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

يوصى بتطبيق كريم واقي الشمس خلال التعرّض للشمس

اختيار الملابس فاتحة اللون، ومن الأفضل أن يكون لونها أبيض.

ارتداء قبعة على الرأس، ومن الأفضل أن يكون لونها فاتحًا، وتجنب اللون الأسود.

شرب كمية وافرة من المياه؛ لتعويض السوائل التي نفقدها خلال اليوم نتيجة العرق.

تناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين؛ اليقطين، والمشمش، والشمام، والبطاطا الحلوة.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات C ،E حيث أشارت عدة دراسات إلى أنّ تناول مزيج من هذه الفيتامينات يُساهم في الحماية ضد الأضرار الناجمة عن التعرّض للشمس.

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