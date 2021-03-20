بعد طرح «ودوني عند أمي».. 7 معلومات عن مجيدة عبدالعليم والدة أنغام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرحت المطربة أنغام، مساء السبت، هديتها لكل الأمهات ولوالدتها بشكل خاص بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، من خلال أغنيتها الجديدة «ودوني عند أمي» التي نشرت منذ ساعات عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» بطريقة «الفيديو كليب».

وتتناول كلمات الأغنية فضل الأمهات وذكريات المطربة مع والدتها، ولأول مرة تستعين أنغام بابنها عبد الرحمن، للظهور في عمل فني، حيث ظهر ابنها الآخر عمر من قبل في إحدى كليباتها بعنوان «عمري معاك» في بداية الألفينات، وكان حينها في سن صغيرة، ما يوحي بعدم تخلي أنغام على الطريقة المعتادة لها، لتعكس المزيد من المصداقية في كليباتها، خاصة وأن أمومتها كانت طاغية على كل مشهد في الكليب، علما أنه ليس الأول من نوعه.

عائلة فنية

وولدت الفنانة أنغام في 19 يناير 1972 بمدينة الإسكندرية لعائلة فنية من جهة الأب، فهي الابنة الوحيدة للملحن محمد علي سليمان من زوجته الأولى مجيدة عبد العليم، وعمها هو المطرب المصري الراحل عماد عبد الحليم، وهو مطرب شهير كان قد تبناه العندليب عبد الحليم حافظ فنيا في بداية حياته ومنحه لقبه.

وعقب طرحها لكليب «ودوني عند أمي»، يرصد «هن» 6 معلومات عن ماجدة عبد العليم والدة الفنانة أنغام.

ـ من مواليد محافظة الإسكندرية وعاشت بها في بداية حياتها.

ـ تزوجت من الملحن محمد علي سليمان ثم انفصلا بعد ولادة ابنتهما أنغام.

ـ ظهرت مرة وحيدة خلال حفل لابنتها أنغام في مهرجان الموسيقى العربية وهي باكية عام 2019.

ـ في أول ظهور للفنانة أنغام عندما قدمها والدها وهي طفلة على المسرح، كشف عن خلافات بينه وزوجته وقال «أنغام هتصالحنا».