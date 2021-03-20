ابنة رجاء حجاج: أمي أقنعت أنيس منصور بأداء فريضة الحج في بداية زواجهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الكاتبة الصحفية منى رجب، نجلة الكاتبة الراحلة رجاء حجاج، زوجة الأديب الراحل أنيس منصور، عن أن والداتها كانت السبب في إقناع الأديب الكبيرة بضرورة آداء فريضة الحج، قائلة: «أمي عملت حاجة كبيرة أوي وهاتاخد ثواب عليها عند ربنا فوق، بعدما أقنعت زوجها بإنه يروح يحج، وهو كان كاتب وجودي، لكنها نجحت إنها تقنعه بضرورة أن يؤديا فريضة الحج سويا، حتى يبدآ حياتهما الزوجية معا بمباركة الله سبحانه وتعالي».

وأضافت «رجب»، خلال لقائها برفقة شقيقتها الدكتورة علا رجب، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة، أنه خلال تلك الفترة التي ذهبا فيها سويا إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ألّف «منصور» واحدًا من أفضل مؤلفاته الأدبية، الذي يحمل عنوان «طلع البدر علينا».

منى: «أمي خلته يقرب من ربنا شوية»

وتابعت: «الحقيقة أن أمي خلاته يقرب من ربنا شوية ويعرف حاجات تانية في الحياة غير الصحافة».

ومن جانبها أكدت الدكتورة علا رجب، نجلة الكاتبة الراجل رجاء حجاج، أنها لم تشعر يومًا ما أن أنيس منصور يعاملهن كزوج للأم، موضحة أن بيته كان مفتوحًا دائما أمام وجههن، مشيرة إلى أنه كانت هناك علاقة قوية تجمعهن مع الأديب الراحل دون أي تدخل من والداتهن.

والدتي تزوجت من «منصور» وأنا ابنة الـ5 سنوات

وأشارت «رجب»، خلال لقائها بنفس البرنامج، إلى أن والداتها تزوجت من الأديب الراحل وهي كانت طفلة لم يتعدى عمرها الخمس سنوات، لافتة إلى أن علاقتها به بدأت تزادد بعد أن كبرت في العمر بعض الشيء، ووصلت لسن المراهقة.

وأردفت، أن أفضل ما في بيت أنيس منصور، أنه كان دائمًا مفتوحا في وجه الجميع، ويستقبل كل أطياف وفئات المجتمع بالأخص بصالونه الثقافي، بالإضافة إلى أنه كان هناك أسبوعيًا حفلة بالبيت، يستقبل فيها سياسين وفنانين والكثير من رموز البلد في ذلك الآوان.