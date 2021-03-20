لمزيد من البهجة.. اصنعي زينة عيد الأم بنفسك في أقصر وقت وبأقل التكاليف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعيدا عن الهدايا المعتادة التي يحرص الأبناء على تقديمها لأمهاتهم في عيد الأم، اقترح موقع «Thesprucecarfts» طريقة جديدة للاحتفال بليلة عيد الأم، من خلال صنع زينة في المنزل في أقصر وقت، وبأقل التكاليف، لإضفاء روح البهجة على هذه المناسبة.

ووفق الموقع، الخاص بتقديم نصائح وأفكار احتفالية جديدة، ويتابعه أكثر من 44 مليون شخصا شهريا، وحاصل على 7 جوائز، ودام لأكثر من 20 عاما، فيمكن إعداد زينة عيد الأم كالتالي:

لافتة وزهور

يمكنك استخدام الورق المقوى لعمل لافتة، واكتبي عليها عبارة تهنئة مثل «عيد أم سعيد يا حبيبتي»، وقومي بلصق بعض الورود عليها للزينة.

الشبكة البيضاء

الشبكة، تباع في المتاجر الكبيرة للمستلزمات المنزلية والأدوات المكتبية، وهي عبارة عن شبكة بيضاء كبيرة بفتحات واسعة، ويمكنك استخدامها لكتابة العبارات عليها باستخدام الورود أو رسم شكل عليها مثل شكل القلب.

لافتة الكعك

يمكنك إعدادها بكل سهولة، فقط عن طريق استخدام قطعة صغيرة من الورق المقوى، والصقي على طرفيها عصايتين من عصيان طهي الشيش طاووك، واغرسيهم في الكعكة.

بطاقات

يمكنك صنع بطاقة لها وتركها على الطاولة، عن طريق استخدام الورق المقوى وثنيه ليصبح في شكل الكارت، وتزيينه ببعض الألوان والأقلام اللامعة مع كتابة رسائل للتهنئة لها.

زهور بالذهب

يمكنك صناعتها عن طريق شراء ورود طبيعية أو صناعية، ولكن اختاري أحجام ورود كبيرة، وستحتاجين لأوراق الذهب أو «جليتر» ذهبي، ويمكن شرائها من المتاجر الكبيرة لمستلزمات الفنون، ثم قومي بلصق القليل منه على الورود، واربطي الورود مع بعضهم ليشكلوا صحبة.

عقود الورود

استخدمي الورود الصناعية، لإعداد عقد بها عن طريق ربط الورود ببعضها البعض، باستخدام الخيط والإبرة، ويمكنك أن تجعلي حجمه صغيرا لترتديه الأم على رقبتها، أو كبيرا ليعلق على الحائط أو يستخدم في زينة المنزل.

الزهور المعلقة

باستخدام الخيط والإبرة والورود الصناعية، اصنعي خيوطا طولية من الورد، والصقي طرفها في سقف المنزل بشكل رأسي كما هو موضح بالصورة.

الزينة الملونة

يمكنك عمل زينة ملونة عن طريق قص الورق الملون لعدة أشكال متشابهة وملونة، والصقيهم على شريط طويل وقومي بتعليق طرفي الخيط على الحائط.

ويمكنك تكرار ذات الخطوات ولكن بعد كتابة العبارات على قطع الورق، بحيث يكون كل حرف على قطعة من الورق، والصقي الحروف بترتيب الكلمات والجمل.

قوس البالون

استخدمي عددا كبيرا من البالونات باللون المفضل لها، لصناعة قوس كبير عن طريق لصق البالونات ببعضها البعض باستخدام الشريط اللاصق، ويمكنك تثبيته على الحائط، أو تثبيته في الأرض ليكون على شكل جسر.