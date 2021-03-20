الأم المثالية عن بني سويف: ضيعت شبابها على ماكينة خياطة لتربية أبنائها

القاهرة - سمر حسين - ماما

تركها زوجها وهي شابة صغيرة، بالكاد أتمت عاما الثلاثين، بعد أن توفى فجأة بالسكتة القلبية، تاركا لها معاشا لا يتعدى 120 جنيها، وطفلة رضيعة، لم تكمل أكثر من 6 أشهر، وجنينا ما زال في بطنها، لم يأت للحياة بعد، لتبدأ هذه السيدة رحلة كفاح استمرت لأكثر من 30 عاما، تخلت فيها عن أنوثتها ورفضت الزواج مجددا، من أجل تربية أبنائها، حتى تكلل جهدها بحصولها على لقب الأم المثالية 2021 على محافظة بني سويف.

فاتن تنفق على أولادها من ماكينة خياطة

وبدأت رحلة عطاء، السيدة فاتن طاهر السيد، 66 عامًا، بعد وفاة زوجها مباشرة، إذ وجدت نفسها فجأة الأم والأب، في آن واحد، لتقرر العمل من أجل تربيتهم، إذ إن معاش زوجها لن يكفِ للإنفاق على أطفالها، فقررت شراء ماكينة خياطة، وبدأت العمل عليها، إذ كانت تستيقظ في الصباح الباكر يوميا، وتجلس على الماكينة لتصمم ملابس لزبائنها، مقابل جنيهات قليلة تعينها على مطالب الحياة المتعددة.

ولم تنتهِ صعوبات السيدة عند توفير النفقات، بل وجدت أزمة أخرى بعد مرور عامين على وفاة زوجها، إذ فوجئت بعم طفليها، يطالبها بتكلفة بناء الشقة التي تقيم فيها مع طفليها، أو أن تتركها، فاضطرت للدفع له، لإبعاد أبنائها عن الخلافات والصعوبات التي لحقت بهم بسبب العم الذي لم يقدر ظروف أبناء شقيقه المتوفى.

أم الأطباء

وبروح الأم التواقة لترى أبناءها أفضل من غيرهم، واصلت السيدة فاتن مشوارها الصعب، لتبدأ الحياة في رد الجميل لها، فقد تخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينها معيدة بكلية الطب، ثم مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة، بينما حصل الابن الأصغر على بكالوريوس طب أسنان بتقدير جيد جدا والتحق بالعمل بوزارة الصحة.

وبعد أكثر من 30 عاما، نالت السيدة تكريما آخرا لم تكن تنتظره، وهو اختيارها لتكون الأم المثالية الأولى على محافظة بني سويف من وزارة التضامن الاجتماعي.