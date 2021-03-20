فضل رعايتها على تكريمه.. مواقف جمعت حمادة هلال بوالدته الراحلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل الفنان حمادة هلال، اليوم السبت، بعيد ميلاده، لكنه يأتي هذا العام وسط ظروف خاصة يمر بها المطرب، إذ يعتبر هذا العيد هو الأول له عقب رحيل والدته، التي توفت في يوليو الماضي، كما يأت يوم ميلاده بالتزامن مع عيد الأم الذي يوافق غدًا.

وارتبط الفنان حمادة هلال، بعلاقة وطيدة بوالدته التي رحلت بعد صراع مع المرض الخبيث، ولم يخلو لقاء تلفزيوني للفنان إلا وتحدث فيه عن ذكراها، كما كان للأم دورا في أعماله الفنية، من خلال أغنية أهداها الابن البار لها.

وبالتزامن مع عيد ميلاد الفنان حمادة هلال، يرصد «هن» عددا من المواقف التي جمعت بينه وبين والدته قبل رحيلها.

الأم المثالية

قبل حوالي 7 أعوام، وفي إحدى الفعاليات الخاصة بتكريم الأمهات، اختيرت والدة الفنان حمادة هلال كأم مثالية، ورافقها «هلال» في هذه المناسبة، وظهر معها وهو يقبل رأسها أثناء استلام الجائزة تقديرًا لها وامتنانًا منه، وكان ذلك أول ظهور إعلامي لوالدة الفنان حمادة هلال.

بكاؤه في لقاء تلفزيوني

وفي لقاء سابق للفنان حمادة هلال مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه، تحدث وقتها عن أصعب المواقف التي تعرض لها، وهو مرض والدته، الذي استوجب تركيب ثلاث دعامات للقلب.

ووقتها امتلأت أعين الفنان حمادة هلال بالدموع، وهو يتحدث عن أزمة مرض والدته، خاصة بعدما تذكر وصيتها له بأن يهتم بنفسه وعائلته.

اعتذر عن استلام الجائزة لرعايتها

وفي الوقت الذي جاء فيه تكريم الفنان حمادة هلال كأفضل موهبة، بناءً على تصويت الجمهور في حفل «الميما»، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، أجبرته الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدته، على التواجد معها وعدم حضور حفل تكريمه.

وقدم «هلال» رسائل صوتية خلال الحفل، اعتذر فيها عن حضوره، نظرًا لظروف والدته الصحية.

صورة من أمام الكعبة

وتعتبر الصورة التي جمعت حمادة هلال ووالدته، أمام الكعبة، من أكثر الصور التي يحبها، إذ نشرها في العام 2018، أيضًا طالبًا الشفاء العاجل لها.

وعلق «هلال» على الصورة قائلًا: «اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي ويخليكي ليا يا أمي».

ست الناس

وبالتزامن مع عيد الأم، في العام الماضي، ورغم انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي منع الاحتفال به مثل الأعوام السابقة، أهدى الفنان حمادة هلال أغنية «ست الناس»، للأمهات، وكان على رأسهن والدته.

وطرح «هلال» الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجاءت من كلمات هشام عبد الحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج أحمد بدران.